Mandaty nie pomogły. Zorganizowali drugą imprezę, więc teraz spotkają się w sądzie

Dwa razy, dzień po dniu mieszkańcy Gdyni organizowali imprezy w mieszkaniu jednego z nich. Za pierwszym razem policjanci ukarali ich mandatami, za drugim funkcjonariusze stwierdzili, że to za mała kara. Wobec 14 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

W sobotę do policji dotarło zgłoszenie, że w willi przy ulicy Wybickiego w Gdyni trwa impreza, co jest złamaniem przepisów w związku z epidemią Covid-19. - W mieszkaniu funkcjonariusze zastali pięć osób, które zostały ukarane mandatami - przekazał mediom asp. szt. Jarosław Biały z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Okazało się, że mandaty nie przemówiły do rozsądków imprezowiczów. - Następnego dnia w tym samym mieszkaniu zrobiono jeszcze większą imprezę - informuje policjant. - Funkcjonariusze z patrolu interwencyjnego zastali na miejscu 14 osób. Wobec wszystkich policja skierowała wnioski do sądu o ukaranie - dodaje.

Wszystkie te osoby mają od 20 do 30 lat. Zamiast mandatów, których wysokość może sięgać do 500 złotych, teraz będzie grozić im grzywna nawet do 5 tysięcy złotych. Jak mówi Biały, w miniony weekend gdyńska policja ukarała też kilka osób mandatami za wejście na plażę, na bulwary nadmorskie i do lasów.