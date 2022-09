Mieszkańcy mogą zostać bez ogrzewania. Kotłownia się zamyka, na budowę stacji gazowych mają niewiele czasu

Za niecały miesiąc prywatna kotłownia, która dostarcza ciepło do bloków i szkoły w Kopytkowie (Pomorskie) przestanie działać. Wszystko przez brak węgla, właściciel przedsiębiorstwa musiał dopłacać, w końcu postanowił zamknąć działalność. Wójt gminy Smętowo zapewnia, że podpisane są już umowy na budowę przyblokowych stacji gazowych. Inwestor ma jednak czas do 15 października. Jeśli nie zdąży mieszkańcy będą marznąć.

Prywatna firma Konrada Labonia dostarcza ciepło do pięciu bloków i szkoły we wsi Kopytkowo, w gminie Smętowo. Kotłownia opalana jest węglem. Surowca jednak nie ma, a jak jest, to jest bardzo drogi. Doszło do sytuacji, kiedy mężczyzna nie tylko nie zarabiał, ale musiał też dopłacać. W końcu zapadła decyzja o zamknięciu kotłowni 15 października.