Wycieczka przesiadła się do innego pociągu, 11-latka z Białorusi została sama

To, co próbuje robić dzisiaj PiS z ordynacją wyborczą, jest po prostu poza standardem europejskich zachowań i poza standardem demokracji - ocenił w "Kropce nad i" Grzegorz Schetyna (PO), odnosząc się do rezolucji europarlamentu krytykującej nowelę prawa wyborczego w Polsce. Mówił też o sprawie limuzyny, która wioząc ministra Michała Dworczyka, udawała pojazd uprzywilejowany. - Łamią prawo i to jest coś normalnego dla nich. Dlatego mówię im jeszcze raz: zapłacicie za to najwyższą cenę polityczną, bo przegracie wybory - ocenił.