Topory bojowe na polu bitwy pod Grunwaldem. "Od lat nie mieliśmy tak ekscytującego znaleziska"

Były używane podczas jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. Chociaż w czasie tegorocznych badań dawnego pola bitwy pod Grunwaldem znaleziono kilkadziesiąt artefaktów, to największym odkryciem są właśnie dwa topory bojowe. - W ciągu siedmiu lat naszych badań nigdy nie mieliśmy tak ekscytującego i tak świetnie zachowanego znaleziska - mówi dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

Tegoroczne badania dawnego pola bitwy pod Grunwaldem (woj. warmińsko-mazurskie) po raz pierwszy, ze względu na pandemię COVID-19, nie miały charakteru międzynarodowego. Mimo okrojonego składu, poszukiwania można uznać za przełomowe. Zdaniem doktora Szymona Dreja, dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, znalezione topory bojowe są sensacją archeologiczną na skalę co najmniej ogólnopolską.

- W ciągu siedmiu lat naszych badań archeologicznych nigdy nie mieliśmy tak ekscytującego, ważnego i tak świetnie zachowanego znaleziska - podkreślił. Znalezione topory są zachowane w tak dobrym stanie, że mają nawet nity, którymi były przytwierdzone do drzewców.

- Kontekst tych znalezisk, wstępne datowanie na XV wiek i typologia toporów wskazują jednoznacznie, że są one bezpośrednio powiązane z bitwą grunwaldzką z 15 lipca 1410 roku - ocenił dyrektor.

Groby rycerzy nadal są tajemnicą

Podczas minionych sezonów odkryto ponad 1,5 tysiąca artefaktów, z których co najmniej 150 można bezpośrednio powiązać z bitwą z 1410 roku. Są to głównie fragmenty uzbrojenia zaczepnego i obronnego, groty strzał z łuków i bełtów z kusz, fragmenty mieczy i pasów rycerskich, ostrogi końskie i monety krzyżackie. Dotychczas za najcenniejsze znaleziska uznawano dwie krzyżackie zapony z gotycką inskrypcją "Ave Maria", służące do spinania płaszczy oraz średniowieczny tłok pieczęci z wizerunkiem pelikana karmiącego krwią swoje młode.