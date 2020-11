- Funkcjonariusze prowadzą czynności śledcze pod kątem obrazy uczuć religijnych i publicznego nawoływania do zbrodni – przekazuje nam asp. Kamińska.

Prezydent krytykuje

Do zdarzenia w mediach społecznościowych odniosła się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. "Z przykrością informujemy, że krzyż na cmentarzu na Zaspie został zniszczony. To miejsce pochówku m.in. obrońców Poczty Polskiej, polskich kolejarzy i ponad 20 tys. Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. Po zakończeniu czynności wyjaśniających przez policję, niezwłocznie przystąpimy do naprawy zniszczeń. W naszym mieście nie ma zgody na wandalizm, agresję i profanowanie symboli religijnych" – czytamy w oświadczeniu prezydent.