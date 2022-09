Obraz z "apostołem Indian" starszy niż zakładano. Badania rozstrzygną, kto i kiedy go namalował

Do końca roku potrwają badania oraz konserwacja obrazu z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, przedstawiającego św. Ludwika Bertranda, dominikanina z Hiszpanii, żyjącego w XVI wieku. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich sądzono, że obraz powstał w pierwszej połowie XIX w. Teraz wiadomo już, że namalowany został wcześniej. Dalsze badania mają przynieść odpowiedź na to, kto jest autorem dzieła.

Jak zaznacza o. Michał Osek - na razie badacze nie mają jeszcze żadnych typów co do autora dzieła. Być może uda im się to rozstrzygnąć po zakończeniu prac badawczych i konserwatorskich. Te mają potrwać do końca roku. Po ich zakończeniu dzieło wróci na swoje dotychczasowe miejsce tj. zakrystii kościoła św. Mikołaja.