Z garażu ratowników medycznych zniknęły rowery ratunkowe. Kradzież po Finale WOŚP

W 2022 roku w Polsce zanotowano najmniej urodzeń od II wojny światowej - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). - To nie są dane, które napawają optymizmem. Takie spadki będziemy widzieć przez następne lata - powiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. W jej ocenie "programy takie, jak Rodzina 500 plus, zostały wprowadzone za późno, o co najmniej 10-15 lat".