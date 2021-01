"Poznali się w sieci". 20-latek podejrzany o zgwałcenie 16-latki

Gdańscy policjanci zatrzymali 20-latka we wtorek. Mężczyzna był tuż przed umówionym spotkaniem z 16-latką i zaskoczył go widok funkcjonariuszy.

Grozi mu 12 lat więzienia

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. - Kryminalni przeszukali też jego mieszkanie, w którym zabezpieczyli oprócz komputera różne nośniki danych m.in. telefon komórkowy oraz nagrania, które zostały zabezpieczone do badań przez biegłego - dodaje Kamińska.

- Mężczyzna, nadużywając zaufania pokrzywdzonej co do swoich intencji, doprowadził do spotkań z nią, w trakcie których - stosując groźbę, przemoc fizyczną - doprowadził ją do obcowania płciowego i do poddania się innym czynnościom seksualnym - mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.