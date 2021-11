Po zderzeniu karetka przewróciła się na bok. Na pomoc ruszył były mistrz świata w skoku o tyczce

Do zdarzenia doszło 4 listopada w Bydgoszczy. Kierowca karetki na sygnałach wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie ulic Kamiennej i Wyszyńskiego. W tym momencie uderzył w nią inny samochód. Siła uderzenia była tak duża, że ambulans przewrócił się na bok. Na pomoc ruszył między innymi Paweł Wojciechowski, były mistrz świata w skoku o tyczce.

- Mój kolega powiedział, że karetka się wywróciła. Najpierw go zapytałem, czy żartuje, bo z takich rzeczy się nie żartuje. Byłem w szoku, jak potwierdził, że naprawdę ta karetka leży wywrócona. Nie myśląc o niczym, ruszyłem. Miałem dość spory dystans do pokonania, bo około 400 metrów i dobiegłem tam praktycznie równo z radiowozem policji - opowiada lekkoatleta.

Kierowca karetki został ukarany mandatem

Poszkodowany został kierowca ambulansu, który jechał sam. Mężczyzna trafił do szpitala, na szczęście obrażenia nie zagrażały jego życiu i zdrowiu. W samochodzie osobowym były trzy osoby, w tym dziecko - nikomu z nich jednak nic się nie stało.

Jak mówi Paweł Wojciechowski, przeraża go to, że na początku nikt nie podbiegł, aby pomóc.

- Jedna rzecz była przerażająca, że nikt nie podbiegł, nikt nie pomógł. Ja z takiej odległości dotarłem tam jako pierwszy - mówi. -Pierwsza myśl, która mnie spotkała, to, co będzie, jak mnie to spotka, czy też nikt się nie zatrzyma - dodaje.