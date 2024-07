Kotula: projekt ustawy o związkach partnerskich w wykazie prac rządu

Projekt ustawy o związkach partnerskich oficjalnie na ścieżce rządowej. Mamy wpis projektu do wykazu prac rządu - przekazała w poniedziałek ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Dodała, że "przed nami uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne".

"Lubię poniedziałki! Po wielu miesiącach spotkań, negocjacji i pracy zespołu eksperckiego - projekt ustawy o związkach partnerskich oficjalnie na ścieżce rządowej. Co to znaczy? Mamy wpis projektu do wykazu prac rządu. To kolejny krok, a przed nami uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne. Każdy kolejny krok zbliża nas do Polski, która będzie bardziej przyjazna, bezpieczna i otwarta - dla wszystkich. Polski, którą Wam obiecaliśmy" - napisała Kotula w poniedziałek po południu na platformie X.