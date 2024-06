"Myślę, że Katarzyna Kotula przyjęła bardzo dobrą taktykę"

Taktyka: "zróbmy to, co jest realne, uzyskajmy większość dla tego projektu" jest dobra. Nawet jeżeli pewnym kosztem jest to, że może on nie spełnia wszystkich oczekiwań - mówił o projekcie dotyczącym związków partnerskich Maciej Berek, szef komitetu stałego Rady Ministrów.

Maciej Berek, szef komitetu stałego Rady Ministrów, mówił w programie "Jeden na jeden" o trwających w koalicji dyskusjach o ustawie o związkach partnerskich.

Powiedział, że "rozmowa wewnątrz koalicji, w tym naszym układzie rządowym, nad tym, czy taki projekt ma być projektem rządowym, jaki ma być jego kształt, jaka ma być jego treść, trwała od dłuższego czasu". - Nie jest żadną tajemnicą, że Polskie Stronnictwo Ludowe stawiało tutaj pewne granice, miało wątpliwości w ogóle co do tego projektu - przyznał.

- Ja w części rozmów, które pani ministra Katarzyna Kotula prowadziła w tej sprawie, także z premierem Kosiniakiem Kamyszem miałem okazję brać udział. Myślę, że minister Katarzyna Kotula przyjęła bardzo dobrą taktykę - taką, żeby się udało wprowadzić tę instytucję do naszego systemu prawnego - stwierdził Berek.

- Myślę, że taktyka: "zróbmy to, co jest realne, uzyskajmy większość dla tego projektu" jest dobrą taktyką. Rząd pokaże, że jest gotowy na wprowadzenie tych nowoczesnych, oczekiwanych rozwiązań. Nawet jeżeli pewnym kosztem jest to, że może on nie spełnia wszystkich oczekiwań, ale niech spełnia przynajmniej te podstawowe - dodał.

Berek: będzie zapis w sprawie opieki nad dziećmi

Był też pytany o projektowane przepisy dotyczące opieki nad dziećmi. - Chodzi o bardzo elementarne życiowe sprawy. Chodzi o to, że jeżeli partnerzy wspólnie wychowują dziecko jednego z nich, to na dzisiaj, żeby dziecku wyrazić zgodę na wycieczkę szkolną, powrót samodzielny ze szkoły do domu, takie zwykłe sprawy dnia codziennego, to partner, który nie jest formalnie rodzicem tego dziecka, nie może takiej zgody wyrazić, jest traktowany przez prawo jak osoba obca - wskazywał.

- Jeżeli dziecko trafi do szpitala, albo w szkole zdarzy się wypadek, trzeba podjąć decyzję o tym, że ma być operacja. Dzisiaj ktoś, kto żyje na co dzień z tym dzieckiem, zajmuje się nim, opiekuje się nim, jest dla niego jak rodzic, w świetle prawa jest osobą obcą - powtórzył.

Podkreślał, że "tu nie chodzi o to, co nazywamy adopcją, przysposobieniem, o tworzenie takiego pełnego stosunku prawnego".

- Chodzi o to, żeby osoby, które tworzą faktyczną rodzinę, mogły być przez prawo w ten sposób rozpoznawane. I taki zapis będzie w tej ustawie - przekazał.

Autorka/Autor:ads//mrz

Źródło: TVN24