Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Wabik na kibica. Co kryje się za tokenem?

Piotr Szostak
Piotr Szostak
Łukasz Karusta
Łukasz Karusta
Zondacrypto Centrum Olimpijskie. Sponsor generalny PKOl na szyldzie i Team PL, czyli reklama tokena TMPL
Zondacrypto Centrum Olimpijskie. Sponsor generalny PKOl na szyldzie i Team PL, czyli reklama tokena TMPL
Źródło: MARCIN BANASZKIEWICZ / FotoNews / Forum
Nagroda, która może w każdej chwili stracić całą wartość? Po raz pierwszy w historii polscy olimpijczycy dostają część premii za medale w tokenach - cyfrowej walucie emitowanej przez Zondacrypto, największą giełdę kryptowalut w Polsce. Firma z mroczną przeszłością jest od niedawna generalnym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i reprezentacji narodowej. Teraz przygląda się jej prokuratura. A my wiemy, ile pieniędzy obiecała ona PKOl-owi w umowie.Artykuł dostępny w subskrypcji

Jest październik 2025. Monako. Wspólna konferencja prezesa PKOl i szefa Zondacrypto. Najpierw obaj ogłaszają, że kryptogiełda zostaje sponsorem generalnym komitetu i reprezentacji (stąd siedziba PKOl nie będzie już im. Jana Pawła II, a Zondacrypto). Potem pada zapowiedź rekordowo wysokich nagród za sukcesy na zimowych igrzyskach w Mediolanie. I jeszcze jedna nowość.

Część premii będzie wypłacana w gotówce, w złotówkach. A część po raz pierwszy w cyfrowych tokenach.

- To pierwszy olimpijski token na świecie - TMPL (Team Poland) - ogłaszał wtedy Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Tokeny dla olimpijczyków od Zondacrypto
Tokeny dla olimpijczyków od Zondacrypto

- To pierwsza tego typu współpraca branży kryptowalut ze sportem - deklarował z kolei prezes tej drugiej, Przemysław Kral.

Współpraca, która - według wizji obu panów - ma być wsparciem dla sportowców, ale też ma pozwolić kibicom zaangażować się w życie reprezentacji. Jak? Posiadacze tokenów dostaną dostęp do specjalnych wydarzeń z udziałem sportowców, będą też mieli "możliwość wyrażania opinii i głosowania w sprawach związanych z inicjatywami projektu Team Poland".

- W polskim sporcie nie brakuje talentów. Brakuje natomiast środków, by mogły w pełni rozwinąć skrzydła - tłumaczył prezes Zondacrypto.

Olimpijski token brzmi efektownie, ale z publicznie dostępnej dokumentacji (tzw. białej księgi TMPL) wynika, że z pieniędzy pozyskanych przy sprzedaży tokena, na wsparcie polskiego sportu ma trafiać tylko 20 procent kwoty.

Pozostałe pieniądze - 80 procent - na rozwój platformy, zapewnianie płynności na giełdzie, czy marketing.

Czym jest Zondacrypto?

Giełda kryptowalut najpierw działała jako BitBay, potem jako Zonda, a od maja 2023 roku funkcjonuje pod obecną nazwą.

Założony w 2014 roku BitBay był pierwszą i przez lata największą giełdą kryptowalut w kraju. Platforma zgromadziła ponad milion użytkowników, a w szczytowym okresie jej dzienne obroty przekraczały miliard złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości.

W 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała BitBay na listę ostrzeżeń publicznych, zarzucając mu nieuprawnioną działalność w zakresie usług płatniczych. Sprawa trafiła do prokuratury. W efekcie banki zaczęły zamykać firmie konta, powołując się na procedury dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Wtedy giełda wyniosła się za granicę - na Maltę, a potem do Estonii.

W 2022 r. - w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach - zaginął założyciel i były prezes giełdy Sylwester Suszek. Losy "polskiego króla kryptowalut" opisywał "Superwizjer". Prezesem giełdy - po zmianie jej nazwy na Zondacrypto - został były prawnik Suszka - Przemysław Kral.

OGLĄDAJ: "W jednej chwili wyparował". Tajemnicze zaginięcie polskiego biznesmena
Sylwester Suszek

"W jednej chwili wyparował". Tajemnicze zaginięcie polskiego biznesmena

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Licencja się kończy

Dzisiejszy status Zondacrypto też nie jest wolny od znaków zapytania. Spółka ma licencję estońską, ale ważną tylko do 30 czerwca. Sama w białej księdze przyznała, że musiała wystąpić o nową i nie wie, czy ją dostanie. A tego wymaga unijne rozporządzenie MiCA (Markets in Crypto-Assets), które reguluje rynek kryptoaktywów i wprowadza nadzór. Do połowy roku dla firm działających w Estonii trwa okres przejściowy dający możliwość przygotowania się na nowe przepisy.

Regulator z Tallina - Estońska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) zajmująca się wykrywaniem i zapobieganiem praniu pieniędzy - przekazał TVN24, że śledzi dyskusję w Polsce wokół Zondacrypto. W przesłanej nam odpowiedzi regulator zauważył pewną dużą rozbieżność. Zondacrypto ma 57 tysięcy klientów w Estonii, a na swojej stronie chwali się ponad milionem.

W związku z tym FIU przyznaje, że nie wie, kto tak naprawdę obsługuje całą resztę. Wygląda na to, że jakaś "nieznana jednostka", z pewnością w Estonii nie działająca. 

W tzw. białej księdze TMPL czytamy, że giełda - publikując dokument - dopiero zamierzała wnioskować o nową licencję. Czy ją teraz dostanie? A jeśli nie - to co z tokenami? Czy staną się czymś w rodzaju biletu do zamkniętego kina?

Piotr Szostak
Piotr Szostak
Dziennikarz tvn24.pl
Łukasz Karusta
Łukasz Karusta
Reporter "Czarno na białym"
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica