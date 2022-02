Obecność wojskowa NATO i USA w Polsce. Gdzie stacjonują żołnierze?

Rzecznik Pentagonu John Kirby przekazał, że Stany Zjednoczone wyślą w ciągu najbliższych dni dodatkowe siły do Rumunii, Polski i Niemiec. Wymienił, że tysiąc wojskowych ma trafić do Rumunii, a do Polski i Niemiec dwa tysiące, z czego większość do naszego kraju. Szef MON Mariusz Błaszczak uściślił, że w naszym kraju stacjonować będzie dodatkowo "1,7 tysiąca żołnierzy amerykańskich".