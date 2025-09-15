Zmiany w szkołach. Będzie "program szkoleń prowadzonych przez wojsko"

Szef MSWiA Marcin Kierwiński na konferencji prasowej Źródło: TVN24

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa w której wzięli udział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz ministra edukacji Barbara Nowacka. Dziennikarze pytali ich m.in. o ocenę działań polskich służb.

W zeszłą sobotę mieszkańcy powiatów Świdnickiego i Chełmskiego usłyszeli syreny alarmowe, a także otrzymali alerty RCB informujące o "zagrożeniu atakiem z powietrza". Ich reakcje wywołały ogólnopolską dyskusję na temat tego, czy społeczeństwo wie, jak postępować w sytuacjach zagrożenia.

Reakcja służb była w pełni uzasadniona

Szef MSWiA został zapytany, czy decyzja RCB o uruchomieniu syren i wysłaniu alertów była właściwa.

- Tak, w obu przypadkach reakcja była właściwa. Proszę pamiętać, że RCB odbiera informacje od instytucji państwa. (...) W obu przypadkach te decyzje były jak najbardziej właściwe, zgodne z tymi informacjami, które otrzymywaliśmy od sił zbrojnych - odpowiedział Kierwiński.

Czy jego zdaniem alerty RCB były odpowiednio sformułowane?

- Jeżeli jest informacja o obiekcie, który narusza polską przestrzeń powietrzną i trwa operacja jego pełnej identyfikacji, ten komunikat musi tak brzmieć. To nie jest komunikat w 100 procentach uspokajający, tylko to jest komunikat, który mówi "uważaj, niebezpieczeństwo" - ocenił Kierwiński.

"Mamy bardzo dużo do zrobienia"

Minister spraw wewnętrznych powiedział też, że dalej jest "bardzo dużo do zrobienia" jeśli chodzi o poprawę systemu ochrony ludności. Ocenił, że przez osiem lat rządów poprzedników "mieliśmy do czynienia z systemem niszczenia ochrony cywilnej".

- Nie było rozwiązań w tym zakresie. My wdrożyliśmy ustawę, która całościowo te kwestie reguluje. Oznacza to, że teraz ten system ochrony ludności, który powinien być budowany od wielu lat, tak naprawdę w trybie przyspieszonym upgradujemy i dostosowujemy do wyzwań dzisiejszego świata - opisał minister.

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa

Ministrę edukacji Barbarę Nowacką dziennikarze pytali o wpływ niedawnych wydarzeń na edukację w polskich szkołach.

- W szkołach jest realizowany przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. On musi się zmienić. On w ramach reformy będzie ulegał zmianom i uważam, że powinniśmy bardziej wrócić do tego, co było w przysposobieniu obronnym - oceniła Nowacka.

Jednym z elementów reformy, zdaniem ministry, ma być nowy program szkoleń prowadzonych przez wojsko.

- To jest program adresowany do dzieci w każdym wieku, od najmłodszych po szkoły średnie. Dostosowane do wieku, przeprowadzone przez żołnierzy szkolenia. I tak, tych zajęć musi być znacznie więcej - przyznała Nowacka.

