Trzaskowski: jest dowód na to, że potyczkę w obozie władzy wygrał Zbigniew Ziobro

"Myślę, że to jest dopiero początek kłopotów"

W środę gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 był Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Jego zdaniem wejście Kaczyńskiego do rządu pokazuje, że "kłótnie w obozie prawicy trwają i Jarosław Kaczyński musi wreszcie wziąć odpowiedzialność". - Ja się z tego bardzo cieszę, ale nie wyobrażam sobie, jak ten rząd będzie funkcjonował z wicepremierem, który jest ważniejszy od premiera. Myślę, że to jest dopiero początek kłopotów - powiedział.

Trzaskowski zaznaczył jednak, że "najważniejsze jest to, by opozycja była gotowa do tego, żeby współzawodniczyć i żeby wygrać kolejne wybory". - To jest dla nas najważniejsze w tej chwili, więc trochę mniej zajmujemy się tym, co się dzieje w obozie władzy - zaznaczył Trzaskowski.