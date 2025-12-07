Ziobro topi PiS? "Oczywiście, że się nie zgadzam"

Michał Wójcik o Terleckim: nie mogę się zgodzić z takim zdaniem

Politycy odnieśli się do sytuacji z piątku, kiedy to w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej Zbigniew Ziobro wygłosił oświadczenie. Nie było go jednak na miejscu, było to wideopołączenie. Stwierdził wtedy, że wróci do Polski, "jeśli będzie miał podstawę sądzić, że w Polsce sądy działają niezależnie i niezawiśle od tej władzy oraz prokuratura działa na podstawie prawa".

Według Michała Wójcika z PiS, stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości sprawia, że "on nie przeżyje po prostu w areszcie". Jak ocenił, "ta władza chce go widzieć za kratami, w kajdanach, zespolonych najlepiej, upokorzonego i zniszczonego".

Wójcik krytycznie odniósł się również do niedawnej wypowiedzi Ryszarda Terleckiego (PiS), który na sejmowym korytarzu ocenił, że kwestia wyjazdu Ziobry za granicę "oczywiście nas topi". Według Wójcika, opinia Terleckiego to jest "jedyny tego rodzaju głos w naszym obozie".

- Oczywiście, że się [z nim] nie zgadzam - zaznaczył poseł PiS. - W żadnym razie nie mogę się zgodzić z takim zdaniem.

"Robi z siebie ofiarę polityczną"

Aleksandra Gajewska z KO skrytykowała z kolei narrację o potencjalnym zagrożeniu życia dla Ziobry w areszcie. - To jest obrzydliwe, co państwo próbują mówić, co próbują tutaj insynuować - powiedziała.

Wiceministra rodziny stwierdziła, że wyjazd Zbigniewa Ziobro z Węgier i podróż do Brukseli to dalszy etap spektaklu, wyliczonego na pozyskanie poparcia dla PiS.

- Próbuje wykorzystać te ostatnie tygodnie, żeby robić z siebie ofiarę polityczną. Nie jest ofiarą polityczną, jest cynicznym politykiem, który rzeczywiście może borykać się z problemami zdrowotnymi - stwierdziła posłanka KO.

Według Gajewskiej, Ziobro "próbuje robić jakieś tournée, zanim 22 grudnia zapadnie decyzja, czy będzie europejski nakaz aresztowania, czy nie".

