Mieli posprzątać garaż, w środku znaleźli ciało mężczyzny. Dwie osoby z zarzutami

W czwartek rano w jednym z garaży na terenie Zgorzelca (woj. dolnośląskie) znaleziono ciało mężczyzny. Zarzuty w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszało dwóch mieszkańców miasta. Nie przyznają się do winy i - jak przekazuje prokuratura - twierdzą, że nie wiedzieli o tym, że w środku ktoś przebywa. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Makabrycznego odkrycia dokonano 5 maja w jednym z pomieszczeń garażowych należących do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Jak informowały służby, tego ranka planowano przeprowadzić tam prace porządkowe, a gdy jeden z pracowników otworzył drzwi, znalazł w środku ciało mężczyzny . - Stan zwłok wskazuje na to, że najprawdopodobniej znajdowały się tam od dłuższego czasu - mówił nam Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Dwie osoby z zarzutami. Prokurator: podjęli decyzję o zamknięciu garażu

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny. To ma ustalić, kto za nią odpowiada, a także to, kiedy i jak doszło do jego zgonu. - Ustalono, że to pomieszczenie garażowe i kilka sąsiadujących z nim pomieszczeń zostały zamknięte przez dwóch mieszkańców Zgorzelca. To jeden z właścicieli pobliskiego garażu i mieszkaniec okolicy - informuje Czułowski. Według tych mężczyzn - jak mówi prokurator - w pomieszczeniach koczowały osoby bezdomne, które spożywały tam alkohol, zachowywały się głośno i zanieczyszczały teren. - Podjęli decyzję o zamknięciu garaży, żeby zakończyć ten proceder. Twierdzą, że nie wiedzieli, że w jednym z pomieszczeń znajdowała się osoba - przekazuje Czułowski.