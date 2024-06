O chorobie otyłościowej i jej konsekwencjach mówili eksperci podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji nt. otyłości. - Właśnie przekroczyliśmy w Polsce próg zdrowotnej katastrofy: w tym momencie mamy już dziewięć milionów dorosłych Polaków chorych na otyłość. Co roku przybywa też około 400 tysięcy dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała: to może sprawić, że młode pokolenie statystycznie będzie żyło krócej niż ich rodzice i dziadkowie - podkreśliła prof. Lucyna Ostrowska, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, patrona merytorycznego kampanii.

- Otyłość w populacji najmłodszych przyczynia się bowiem do wczesnego rozwoju wielu powikłań, które kiedyś "zarezerwowane" były głównie dla dorosłych: cukrzycy typu II, nadciśnienia tętniczego, ale też insulinooporności, bezdechu sennego czy zaburzeń metabolicznych. Oprócz tego pojawiają się konsekwencje psychologiczne, takie jak depresja - wyliczała ekspertka.

Otyłość wśród dzieci i młodzieży

Prof. Artur Mazur, kierownik II Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie przytoczył dane WHO , wskazujące, że polskie dzieci i nastolatkowie przybierają na masie ciała najszybciej w Europie. Nadwaga i otyłość, będące najczęstszym zaburzeniem rozwoju fizycznego, dotyczą około 10 proc. najmłodszych dzieci (1–3 lata), 25 proc. trzylatków, 33 proc. dzieci w wieku wczesnoszkolnym i niemal 22 proc. młodzieży do 15. roku życia.

Jak podkreśliła prof. Ostrowska, istotną rolę w zatrzymaniu fali zachorowań wśród dzieci i nastolatków odgrywa wsparcie rodziców i opiekunów, dlatego 5. edycja kampanii podkreślać będzie rolę rodziny w profilaktyce, diagnostyce i kompleksowym leczeniu otyłości w populacji osób młodych. - Rodzina (...) to pierwsze miejsce, gdzie kształtują się nawyki żywieniowe oraz te związane z aktywnością fizyczną. Niezmiernie ważna jest rola opiekunów, ale skuteczne wsparcie w chorobie otyłościowej może dawać każdy członek rodziny, także dziadkowie, siostry, bracia, małżonkowie, czy życiowi partnerzy. Pacjenci wielokrotnie dzielą się z nami, lekarzami refleksją, że to osoby, o które się troszczą, i które troszczą się o nich, są najlepszą motywacją do mierzenia się z chorobą otyłościową i dbania o jej profilaktykę - dodała prof. Ostrowska.