Zdrojewski: nowela ustaw sądowych w Senacie zostanie odrzucona w całości

- Trzeba pamiętać o kolejności zdarzeń. Najpierw TSUE upoważnił Sąd Najwyższy do orzeczenia w sprawie sądu dyscyplinarnego (Izby Dyscyplinarnej SN - red.). Pamiętamy to orzeczenie: "sąd dyscyplinarny nie jest sądem". Ja skracam oczywiście całe uzasadnienie - mówił. Przypomniał, że "zaraz potem mieliśmy do czynienia z nową inicjatywą rządu - ustawą kagańcową", którą ocenił jako "skandaliczną". - Bardzo często używamy tego pojęcia, ale wydaje mi się, że nam się tu kończy skala w określeniu tego, co mamy w tej chwili na tapecie w Senacie - tłumaczył.