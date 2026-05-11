Polska

Jest ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Ziobry

Zbigniew Ziobro
Prokuratura ustali, kto pomagał Ziobrze wyjechać do USA. Relacja Bartłomieja Ślaka z Budapesztu
Źródło: TVN24
Prokuratura Krajowa poinformowała, że prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. W rozmowie ze sprzyjającą PiS Telewizją Republika potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej polityka PiS na lotnisku Newark w New Jersey widział internauta Kontaktu24.

Od grudnia zeszłego roku były minister sprawiedliwości ma unieważniony zarówno paszport dyplomatyczny, jak i zwykły. W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczącego tego, kto i w jaki sposób pomógł Ziobrze w wyjeździe do USA.

"Od wczoraj w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości" - napisano w komunikacie śledczych w serwisie X.

"Kontynuowane są również czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego" - dodano.

MSZ zwróci się do Węgier i USA

W niedzielę szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że w poniedziałek wystąpi o ekstradycję Ziobry. Zapewnił też, że rząd zrobił wszystko, aby utrudnić Ziobrze wyjazd do innych krajów. "Polska skutecznie zabezpieczyła procedury: unieważniliśmy dokumenty podróży Zbigniewa Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny" - napisał Żurek na X.

"Zwrócimy się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów" - zapowiedział.

Z kolei w poniedziałek rzecznik MSZ potwierdził w rozmowie z dziennikarzem TVN24+ Patrykiem Michalski, że Polska zwróci się oficjalnie do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną w sprawie opuszczenia Węgier przez Ziobrę i jego wjazd do USA. - Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów - powiedział Michalskiemu rzecznik MSZ Maciej Wewiór. 

Zarzuty wobec Ziobry

Prokuratura zarzuca Ziobrze między innymi, że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Pod koniec 2025 roku, gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro wyjechał do Budapesztu. Na początku 2026 roku informowano, że polityk otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Sytuacja Ziobry na Węgrzech zmieniła się po przegranej premier Viktora Orbana w kwietniowych wyborach parlamentarnych. Nowy premier Peter Magyar zapowiedział, że Ziobro oraz jego były zastępca w MS Marcin Romanowski będą poddani ekstradycji do Polski.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

