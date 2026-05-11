Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Człowiek, który budował umowę dotyczącą ekstradycji, będzie ją testował"

|
Zbigniew Ziobro
Frysztak: Mam nieodparte wrażenie, że to nie jest koniec eksodusu Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24
Zastanawiam się, gdzie się zatrzyma - czy to będzie Argentyna, czy przez Teksas do Rosji? - ironizował w "Faktach po Faktach" poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak, komentując wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA. Z kolei zdaniem Anny Marii Żukowskiej z Lewicy Donald Trump ma zafałszowany obraz Polski ze względu na relacje z Karolem Nawrockim.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wobec którego prokuratura sformułowała 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, w rozmowie ze sprzyjającą PiS telewizją Republika potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Poseł KO Konrad Frysztak był pytany w poniedziałkowych "Faktach po Faktach" w TVN24, czy jego zdaniem sprawa Zbigniewa Ziobry narazi na szkodę stosunki polsko-amerykańskie. W odpowiedzi podkreślił, że pomimo podejmowania w ostatnim czasie "dziwnych decyzji" przez amerykańską administrację, USA pozostają naszym najważniejszym sojusznikiem, a Polska i Stany Zjednoczone wyjdą silniejsze z "zamieszania" wokół byłego szefa MS.

Prokuratorzy podjęli decyzję. Szef Telewizji Republika wezwany na przesłuchanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prokuratorzy podjęli decyzję. Szef Telewizji Republika wezwany na przesłuchanie

- Człowiek, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, który tworzył przez osiem lat wymiar sprawiedliwości, który budował umowę dotyczącą ekstradycji ze Stanami Zjednoczonymi, będzie testował tę umowę. To jest pewnego rodzaju szok i niedowierzanie - ocenił Frysztak.

- Mam nieodparte wrażenie, że to nie jest koniec eksodusu Zbigniewa Ziobry. Zastanawiam się, gdzie się zatrzyma. Czy to będzie Argentyna, czy przez Teksas do Rosji? - ironizował.

Konrad Frysztak i Anna Maria Żukowska
Konrad Frysztak i Anna Maria Żukowska
Źródło: TVN24

Żukowska: prezydent Trump ma zafałszowany wizerunek Polski

Druga gościni programu, przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska komentowała natomiast doniesienia, że decyzję dotyczącą przyjęcia Ziobry w USA mógł podjąć sam prezydent Donald Trump.

-  Myślę, że być może pan prezydent Trump ma trochę zafałszowany wizerunek Polski przez ten miód na uszy, który leje mu pan prezydent Nawrocki i jego współpracownicy, zapewniając, że jesteśmy najbardziej lojalnym sojusznikiem, że w ogóle wszyscy tutaj [jesteśmy - red.] za Stanami Zjednoczonymi i że zrobimy wszystko, co tylko Stany Zjednoczone sobie zamarzą - opisywała.

Rzecznik PK: zwrócimy się do ambasady USA w sprawie wizy dla Ziobry
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzecznik PK: zwrócimy się do ambasady USA w sprawie wizy dla Ziobry

Oceniła też, że prezydent Nawrocki złożył deklarację, "do której nie miał prawa", gdy powiedział, że Polska przyjmie wszystkich amerykańskich żołnierzy, którzy decyzją Trumpa zostaną relokowani z Niemiec.

- Wydaje mi się, że być może pan prezydent Nawrocki tak przekonał pana prezydenta Trumpa, że właściwie to z Polską można wszystko zrobić. Nie ma się co przejmować naszą wrażliwością, bo i tak wykonamy wszystko to, co powie pan prezydent Trump - mówiła z przekąsem.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew ZiobroKoalicja ObywatelskaAnna Maria Żukowska
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Andrij Jermak
Były człowiek Zełenskiego podejrzany. W tle wielkie pieniądze
Świat
imageTitle
Pierwsi podali skład na mundial. Nie brakuje znanych nazwisk
EUROSPORT
imageTitle
Cracovia znów nie wykorzystała szansy. Kolejny klub pewien utrzymania
EUROSPORT
Donald Trump
Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku
BIZNES
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Błyska się i grzmi w części kraju
METEO
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw
BIZNES
Burza, noc
Ulewy i burze. Ponad połowa kraju objęta alarmami
METEO
pc
Kaleta o "wymiarze niesprawiedliwości". Kotula odpowiedziała
KROPKA NAD I
Burza, RPA
Zerwane dachy, zalane drogi w RPA. Jest ofiara śmiertelna
METEO
KROPKA
Kotula o Zondacrypto: afera PiS, prawicy i dużego pałacu
BIZNES
imageTitle
Poprzeczka w górę. Piąta rakieta świata rywalką Świątek
EUROSPORT
GettyImages-2275658825
Pokaz siły i pewny awans Świątek. Osaka nie mogła nic zrobić
EUROSPORT
imageTitle
Szczęsny i "Lewy" niepodrabialni. Napoje, lody i zabawa na dachu autokaru
EUROSPORT
Netflix
Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"
BIZNES
Noc deszcz
Nocą pod znakiem opadów, lokalnie zagrzmi
METEO
Zbigniew Ziobro
PiS ma coraz większy problem ze Zbigniewem Ziobrą
Arleta Zalewska
PERN
Polska uratuje niemiecką rafinerię? PERN gotowy do dostaw
BIZNES
pc
Prokuratorzy podjęli decyzję. Szef Telewizji Republika wezwany na przesłuchanie
Polska
Runął strop łazienki (zdjęcie ilustracyjne)
Runął strop w łazience, ranny mężczyzna
Katowice
Beyonce
Sony kupuje gigantyczny katalog utworów. Transakcja na miliardy dolarów
BIZNES
Akcja strażaków w Szarocinie (Dolnośląskie)
Pożar w Domu Pomocy Społecznej. Ewakuowali podopiecznych
Wrocław
Konflikt Izrael-Palestyna
Unia uderza w osadników i Hamas. Zakaz wjazdu i zamrożone majątki
BIZNES
Elon Musk
Giganci biznesu z Trumpem w Pekinie. Brakuje jednego nazwiska
BIZNES
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Światowe premiery z wielkim remontem za ścianą
Piotr Bakalarski
Kasza rodzina na skrzyżowaniu w centrum miasta
"Młode nie były w stanie wskoczyć na wysoki krawężnik"
Szczecin
Wał szkwałowy zawisł nad Wierzbicą w województwie mazowieckim
Wał szkwałowy sunął po niebie. Burzowy poniedziałek w Polsce
METEO
Tomasz Lenz
Senator wykluczony na wniosek Tuska. "Uchodził za barona"
Patryk Michalski, Mikołaj Stępień
shutterstock_2505840835
Batalia sądowa między Shein i Temu. Naruszanie praw autorskich na "skalę przemysłową"
BIZNES
pap_20210120_1MR
Urzędnik oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji na wolności
Paweł Szot
imageTitle
Wizards z pierwszym wyborem w drafcie. Koszmar Indiany
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica