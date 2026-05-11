"Człowiek, który budował umowę dotyczącą ekstradycji, będzie ją testował"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wobec którego prokuratura sformułowała 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, w rozmowie ze sprzyjającą PiS telewizją Republika potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Poseł KO Konrad Frysztak był pytany w poniedziałkowych "Faktach po Faktach" w TVN24, czy jego zdaniem sprawa Zbigniewa Ziobry narazi na szkodę stosunki polsko-amerykańskie. W odpowiedzi podkreślił, że pomimo podejmowania w ostatnim czasie "dziwnych decyzji" przez amerykańską administrację, USA pozostają naszym najważniejszym sojusznikiem, a Polska i Stany Zjednoczone wyjdą silniejsze z "zamieszania" wokół byłego szefa MS.

- Człowiek, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, który tworzył przez osiem lat wymiar sprawiedliwości, który budował umowę dotyczącą ekstradycji ze Stanami Zjednoczonymi, będzie testował tę umowę. To jest pewnego rodzaju szok i niedowierzanie - ocenił Frysztak.

- Mam nieodparte wrażenie, że to nie jest koniec eksodusu Zbigniewa Ziobry. Zastanawiam się, gdzie się zatrzyma. Czy to będzie Argentyna, czy przez Teksas do Rosji? - ironizował.

Żukowska: prezydent Trump ma zafałszowany wizerunek Polski

Druga gościni programu, przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska komentowała natomiast doniesienia, że decyzję dotyczącą przyjęcia Ziobry w USA mógł podjąć sam prezydent Donald Trump.

- Myślę, że być może pan prezydent Trump ma trochę zafałszowany wizerunek Polski przez ten miód na uszy, który leje mu pan prezydent Nawrocki i jego współpracownicy, zapewniając, że jesteśmy najbardziej lojalnym sojusznikiem, że w ogóle wszyscy tutaj [jesteśmy - red.] za Stanami Zjednoczonymi i że zrobimy wszystko, co tylko Stany Zjednoczone sobie zamarzą - opisywała.

Oceniła też, że prezydent Nawrocki złożył deklarację, "do której nie miał prawa", gdy powiedział, że Polska przyjmie wszystkich amerykańskich żołnierzy, którzy decyzją Trumpa zostaną relokowani z Niemiec.

- Wydaje mi się, że być może pan prezydent Nawrocki tak przekonał pana prezydenta Trumpa, że właściwie to z Polską można wszystko zrobić. Nie ma się co przejmować naszą wrażliwością, bo i tak wykonamy wszystko to, co powie pan prezydent Trump - mówiła z przekąsem.

