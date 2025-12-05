Ziobro w Polsce? Ma wygłosić oświadczenie

Kierwiński: w ciągu kilkunastu dni Ziobro nie będzie miał paszportu Źródło: TVN24

Poseł PiS i były minister sprawiedliwości od kilku tygodni przebywał poza Polską. W czwartek jednak w rozmowie z telewizją wPolsce24 Ziobro poinformował, że znajduje się w Brukseli. - Podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność - mówił.

W piątek biuro prasowe Prawa i Sprawiedliwości wystosowało zaproszenia na oświadczenie Ziobry do siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Nie jest jasne, czy Ziobro pojawi się tam osobiście.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała w połowie listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

Śledczy zamierzają postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów dotyczących między innymi nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. W tym celu Sejm uchylił immunitet posłowi PiS w odniesieniu do wszystkich zarzutów. Wyrażono także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS.

Ziobro, którego reporter TVN24 w połowie listopada spotkał w Budapeszcie, nie deklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. - Zamierzam się bronić, zamierzam używać słowa, zamierzam używać prawdy - zapewniał zaś w jednym z wywiadów. Dodał też, że przyjdzie czas, aby "każdy z tych zarzutów wyjaśnić, bo nie ma nic do ukrycia".

