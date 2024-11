Ziobro przeszedł zabieg, "jest pod kontrolą lekarzy w Belgii". Żona opowiedziała o jego stanie zdrowia

"Fakt" napisał, że Belgia to nie jedyne miejsce, gdzie leczy się Ziobro. Na początku listopada polityk widziany był w prywatnej klinice na warszawskim Ursynowie. "Kotecka-Ziobro powiedziała nam wówczas, że ten typ nowotworu już zawsze będzie zagrażał życiu jej męża" - napisał dziennik. - Jednak ufamy, że poprawa stanu zdrowia ostatecznie umożliwi mojemu mężowi powrót do w miarę normalnego życia - powiedziała cytowana przez "Fakt" Kotecka-Ziobro.

Odnosząc się do doniesień, że były minister sprawiedliwości był kilkukrotnie widziany "na mieście", żona Ziobry tłumaczyła, że regularnie sam dojeżdża na wizyty lekarskie, rehabilitację i do szpitali. Mówiła także, że "od czasu do czasu, można go także spotkać na lotnisku, gdyż podróżuje za granicę na kolejne etapy leczenia i kontrole szpitalne". - Jak każdy chory, ma dni, kiedy czuje się lepiej, oraz takie, kiedy jest osłabiony i zmaga się z większymi trudnościami zdrowotnymi - dodała w rozmowie z "Faktem".