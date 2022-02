Jarosław Gowin o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy po słowach Ziobry o "historycznym błędzie premiera"

Sytuację w obozie Zjednoczonej Prawicy komentował we wtorek w TVN24 lider Porozumienia i były wicepremier Jarosław Gowin. - I Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli PiS utraci władzę, to będą w kłopotliwym położeniu - mówił. Ocenił, że spekulacje o możliwości startu Solidarnej Polski razem z Konfederacją "należy włożyć między bajki".

Gowin o przedterminowych wyborach: Kaczyński mówił o tym wprost

O sytuacji w Zjednoczonej Prawicy mówił w TVN24 we wtorek były wicepremier i lider Porozumienia, byłego koalicjanta PiS i Solidarnej Polski, Jarosław Gowin. Został zapytany, czy gdyby Polski Ład okazał się sukcesem, dziś przygotowywalibyśmy się do wcześniejszych wyborów. - Tak. Jarosław Kaczyński mówił mi wtedy wprost, że jeżeli Polski Ład okaże się sukcesem to rozważa przedterminowe wybory wiosną 2022 roku. W tej chwili to nie wchodzi w grę - powiedział.

- Myślę, że głównym motywem do dążenia do przedterminowych wyborów była chęć, nie to, że pozbycia się koalicjantów, tylko przystrzyżenia ich do właściwego formatu - ocenił polityk. - Dzisiaj wiemy, że Polski Ład okazał się wielkim fiaskiem i mówię to naprawdę z goryczą, bo można było tego uniknąć - dodał.