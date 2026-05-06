Polska Kontrowersyjny youtuber wciąż w prezydenckiej radzie Oprac. Mikołaj Stępień |

Zbigniew Bogucki pytano o Pawła Swinarskiego w Radzie Nowych Mediów

- Pan Swinarski jest w tej radzie. Nic się tutaj w tym zakresie, przynajmniej zgodnie z moją najlepszą wiedzą, nie zmieni - powiedział w środę szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki pytany o doniesienia, że kontrowersyjny youtuber pozostanie w powołanej przy prezydencie Radzie Nowych Mediów.

Wcześniej informację o tym, że Swinarski nie opuści rady, podało RMF FM, powołując się na rozmówcę w Pałacu Prezydenckim. Według ustaleń stacji wypowiedzi youtubera na temat dronów, które były spójne z rosyjską dezinformacją, "są traktowane wyłącznie jako błąd, który mógł przydarzyć się każdemu".

Kontrowersje wokół Rady Nowych Mediów

W kwietniu kancelaria prezydenta ogłosiła powołanie Rady Nowych Mediów. Do jej głównych zadań należy diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie postulatów, dobrych praktyk i propozycji rozwiązań, w tym również o charakterze systemowym.

Kontrowersje wokół nowego organu wywołało powołanie w jej skład twórcy internetowego oskarżanego o szerzenie rosyjskiej dezinformacji - Pawła Swinarskiego. Zarzuty wobec niego dotyczą m.in. filmu z 11 września 2025 roku, w którym na kanale YouTube Dla Pieniędzy odnosił się do wtargnięcia w nocy z 9 na 10 września rosyjskich dronów na terytorium Polski. Sugerował w nim, że mogły być to drony z Ukrainy, będące częścią prowokacji, mającej na celu wciągnięcie Polski do wojny.

