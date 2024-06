Zatrzymani żołnierze. Prokurator od Ziobry w maju osobiście objął nadzorem postępowanie

Jak dowiedział się Maciej Duda, Prokuratura Krajowa dysponuje pismem Janeczka, w którym informuje on, że obejmuje nadzorem to śledztwo.

Dziennikarz tvn24.pl i "Superwizjera" TVN przekazał, że z treści pisma wynika, iż 29 kwietnia zastępca dyrektora ds. wojskowych w Prokuraturze Krajowej Mieczysław Śledź zwrócił się do Janeczka z prośbą o objęcie zwierzchnim nadzorem służbowym śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 6 maja Janeczek wyraził na to zgodę.

Oświadczenia Janeczka. "Zwróciłem się do prezydenta o spotkanie"

"Dopiero 6 maja 2024 r., półtora miesiąca od wydarzenia, dotarła do mnie ogólna informacja o postawieniu dwóm żołnierzom zarzutów nieuprawnionego oddania strzałów alarmowych. Wydałem zgodę na objęcie tego postępowania nadzorem, co jest działaniem standardowym, ale do dziś nie otrzymałem żadnych materiałów z tego śledztwa, co wynika z izolowania mojej osoby w strukturach Prokuratury Krajowej na polecenie ministra Bodnara" - napisał.