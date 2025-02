Były premier Mateusz Morawiecki został przesłuchany i usłyszał zarzuty w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. - Myślę, że jest tylko jedna osoba, która Mateuszowi Morawieckiemu mogła to polecenie wydać. Był to Jarosław Kaczyński - powiedział senator i były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Europoseł Dariusz Joński (KO) wyraził nadzieję, że Morawiecki zostanie skutecznie skazany, natomiast były minister obrony Mariusz Błaszczak (PiS) wskazywał, że "było postępowanie przed sądem, w którym premier Morawiecki został uznany za niewinnego".

Kwiatkowski: czekam z wypiekami na twarzy

- Kiedy już wiedział, że nie można tego technicznie także zrobić (zorganizować wyborów kopertowych - red.), bo dwa miliony Polek i Polaków nie ma skrzynek pocztowych, to próbował to zrobić. Myślę, że jest tylko jedna osoba, która Mateuszowi Morawieckiemu mogła to polecenie wydać. Był to Jarosław Kaczyński - powiedział.