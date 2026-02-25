Zarzuty dla byłych szefów ABW i SKW. Chodzi o sprawę Pegasusa

Prof. Sadurski: Pegasus zakupiony w sposób "urągający zasadom praworządności" Źródło: TVN24

Prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej przedstawili zarzuty byłym szefom ABW i SKW w środę.

Jak poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr P. usłyszał zarzut "niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez dopuszczenie, pomimo posiadanej wiedzy o zagrożeniu dekonspiracją działań operacyjnych ABW, a następnie utrzymywanie wykorzystywania systemu Pegasus do prowadzenia kontroli operacyjnych, w sytuacji, gdy system ten nie posiadał wymaganej prawnej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a nadto bez zweryfikowania, czy system ten zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych w nim informacji niejawnych o klauzulach 'tajne' i 'ściśle tajne'".

Zarzuty dotyczą okresu od października 2018 do lutego 2020 roku.

Natomiast byłemu szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciejowi M. prokurator przedstawił "zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez dopuszczenie, a następnie wykorzystywanie systemu Pegasus do prowadzenia kontroli operacyjnych, pomimo że system ten nie posiadał wymaganej prawnej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a nadto bez uprzedniego ustalenia i przy braku podstawowej wiedzy, czy zapewnia on bezpieczeństwo przetwarzanych w nim informacji niejawnych o klauzulach 'tajne' i 'ściśle tajne'".

Zarzuty w przypadku M. dotyczą okresu od czerwca 2018 do lutego 2022 roku.

Byli szefowie ABW i SKW odmówili składania wyjaśnień

Rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał, że zarówno Piotr P., jak i Maciej M. zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu i odmówili składania wyjaśnień.

Nowak dodał, że zarzucone podejrzanym czyny niedopełnienia obowiązków zagrożone są karą pozbawienia wolności do trzech lat. Poinformował też, że nie było potrzeby zastosowania środków zapobiegawczych.

Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Badana jest w nim między innymi kwestia legalności podejmowanych przy pomocy Pegasusa czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także badane są okoliczności dotyczące jego sposobu wykorzystywania.

