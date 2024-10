Zapowiedź Giertycha w sprawie Rydzyka. Szczegóły "szokujące"

Roman Giertych, przewodniczący zespołu do spraw rozliczeń PiS, przekazał w "Kropce nad i" w TVN24, że w czwartek rano odbędzie się "duża konferencja prasowa" kierowanego przez niego zespołu. Ma ona dotyczyć - jak stwierdził - "haraczu ojca Rydzyka".

Jak mówił mecenas Giertych, adwokat, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący zespołu do spraw rozliczeń PiS , konferencja jest zaplanowana na godzinę 9.30 i będzie dotyczyć Tadeusza Rydzyka . - Myślę, że będą bardzo ważne, nowe informacje - dodał.

Jak stwierdził, chodzi o "haracz ojca Rydzyka". - Zadaliśmy pytania do wszystkich instytucji państwowych, do wszystkich spółek, o to, jak wyglądały płatności. Dostaliśmy bardzo dużo odpowiedzi. Jutro przedstawimy szczegóły. Myślę, że dla wielu osób będą szokujące - dodał.