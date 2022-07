Ścieki spływają do rzeki Bóbr. Po reportażu TVN24 prokuratorzy chcą ponownie przejrzeć akta sprawy

Prokuratura wszczęła działania nadzorcze i zwróciła się o akta umorzonego śledztwa w sprawie zanieczyszczenia rzeki Bóbr przez garbarnię w Lesznie Górnym (woj. lubuskie). Sprawę w ubiegłym roku badali śledczy z Żagania, ale nie dopatrzyli się przestępstwa. Tymczasem Olga Orzechowska, dziennikarka TVN24 - w reportażu "Temat rzeka" - wykazała, że do wody płyną ścieki pełne niebezpiecznych substancji.

Reportaż "Temat rzeka" autorstwa Olgi Orzechowskiej jest efektem wielotygodniowego śledztwa dotyczącego zanieczyszczenia Bobru. W Lesznie Górnym (woj. lubuskie) działa garbarnia należąca do niemieckiej firmy Heinen Lederfabrik. Z rur należącej do niej oczyszczalni przedostają się do Bobru czarne ścieki pełne niebezpiecznych substancji, w tym kadmu czy ołowiu.