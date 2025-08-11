Okrzyki zakłóciły konferencję. Minister od razu zareagował

Zakłócona konferencja Kierwińskiego i Żurka Źródło: TVN24

W poniedziałek szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek odwiedzili przejście graniczne Świnoujście - Garz. Jak poinformował minister Żurek, zorganizowana została też robocza narada, mająca na celu poznanie problemów służb i prokuratury na granicy.

Szef MS zapewnił, że osoby atakujące funkcjonariuszy pilnujących granic, będą "rozliczane zgodnie z prawem". - Musimy mieć świadomość, że nie pozostaniemy obojętni na próby nie tylko zastraszania funkcjonariuszy, ale także przejmowania ich funkcji - powiedział Żurek i zaprosił "wszystkich tych, którzy chcą być funkcjonariuszami" do przejścia odpowiedniego szkolenia, pójścia do służby i "wspierania polskich granic obecnością w mundurze".

- Nie będziemy dopuszczać do sytuacji, w której polscy obywatele, w tym regionie przygranicznym, korzystają z dobrodziejstwa, jakim było Schengen i nagle się okazuje, że są jakieś osoby, które podszywając się pod funkcjonariuszy, próbują samowolnych działań. Na to nie może być zgody - podkreślił.

Incydent podczas wystąpienia ministra Żurka

W pewnym momencie ktoś z zebranych krzyknął w stronę ministrów: - Kierwiński, dlaczego wpuściliście czarnych? Czemu Straż Graniczną zdjęliście?

Szybko skomentował to sam Żurek.

- Widzicie państwo, to są obrońcy naszych granic, którzy zakłócają dzisiaj przebieg informacji - odpowiedział.

To kolejne w ostatnich dniach przemówienie przedstawiciela rządu, które było zakłócane. W środę, podczas przejęcia przez Karola Nawrockiego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, zagłuszany był wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zagłuszane wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza podczas uroczystości przejęcia przez Nawrockiego zwierzchnictwa nad armią Źródło: TVN24

