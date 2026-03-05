Służby "wychwyciły wypowiedź na temat Polski"

W czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak był pytany, czy wyobraża sobie, że Polska jest zagrożona atakiem terrorystycznym ze strony irańskiej, w związku z bliskimi stosunkami z atakującymi Iran Stanami Zjednoczonymi.
- Jestem nie od wyobrażania, tylko od podejmowania działań. Mamy pewne scenariusze, na które musimy być przygotowani, oby się nigdy nie spełniały - mówił minister.
Siemoniak: zagrożenie terrorystyczne rośnie
Siemoniak przyznał, że polskie służby namierzyły wypowiedź naukowca, który "wspomniał Polskę jako państwo, które jest blisko Stanów Zjednoczonych" na antenie katarskiej telewizji Al Jazeera.
- Służby to oczywiście wychwyciły, bo służby wychwytują wszystko, co dotyczy Polski - powiedział. - Zachód, Polska, państwa, które są blisko Stanów Zjednoczonych, muszą brać pod uwagę to, że zagrożenie terrorystyczne rośnie - kontynuował.
Podkreślił, że cały Zachód oraz wszystkie służby specjalne uważnie monitorują sytuację, podejmują działania i "starają się neutralizować różne zagrożenia".
- Wszystkie służby specjalne NATO są w alercie w związku z tym, jaka może być reakcja Iranu - zaznaczył.
Autorka/Autor: Mikołaj Stępień /lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: EPA/CEERWAN AZIZ