Przerażająca, brutalna i niezrozumiała – tak krewni Tomasza J., podejrzanego o zabójstwo księdza w Kłobucku, określają czyn mężczyzny. Sekcja zwłok wykazała, że duchowny najprawdopodobniej został uduszony. J. przyznał się do zabójstwa.

Oświadczenie otrzymał od rodziny podejrzanego portal klobucka.pl. Trafiło ono do redakcji w miniony weekend.

"W związku z przerażającą, brutalną i niezrozumiałą również dla nas zbrodnią Tomka, chcemy z całego serca przeprosić wszystkich mieszkańców Kłobucka, a przede wszystkim najbliższą rodzinę śp. Księdza Grzegorza, zapewnić o naszym ogromnym współczuciu i niewyobrażalnym żalu w związku z tym strasznym czynem. Przepraszamy Was Wszystkich" – czytamy w oświadczeniu.

Wyniki sekcji zwłok

Podejrzany w areszcie

Ksiądz Grzegorz Dymek wrócił wieczorem na plebanię samochodem. Wjechał do garażu. Wtedy został zaatakowany. Policjanci, zaalarmowani o awanturze, spłoszyli 52-letniego mężczyznę, który rzucił się do ucieczki, ale został szybko zatrzymany. To były policjant dyscyplinarnie wydalony ze służby 24 lata temu.