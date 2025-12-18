"Przestrzegaliśmy, że to wpłynie na obywateli"

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa Unii, nie respektując orzecznictwa TSUE. Według TSUE polski Trybunał "nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego uprzednio ustawą, z powodu nieprawidłowości w powołaniu trzech jego członków oraz prezesa".
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował ten wyrok w swoich mediach społecznościowych. - Przestrzegaliśmy tych, którzy przez lata niszczyli polską praworządność, że to wpłynie bezpośrednio na polskich obywateli. Jeżeli mamy taki organ, który jest tylko z nazwy Trybunałem Konstytucyjnym (...) to obywatel nie ma prawidłowej ochrony prawnej - powiedział na nagraniu opublikowanym w portalu X.
Zaznaczył, że "ten wyrok zobowiązuje państwo do działania". "Musimy wspólnie odbudować prawdziwy, niezależny Trybunał Konstytucyjny. To sprawa fundamentalna dla państwa i dla obywateli" - napisał minister.
Bodnar: wszyscy czekaliśmy na ten wyrok
Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar ocenił, że wyrok "podsumowuje długoletni proces niszczenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego".
- Myślę, że my wszyscy czekaliśmy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział w czwartek w Sejmie. Dodał, że liczy, że wyrok TSUE "będzie ważnym odbiciem z punktu widzenia naprawiania Trybunału".
- Myślę, że od tego momentu ruszymy sprawnie w takim kierunku, aby odbudować Trybunał, który będzie miał pełną funkcjonalność Sądu Konstytucyjnego, o którym będziemy mogli mówić, że to jest rzeczywisty sąd konstytucyjny, a nie tylko budynek przy Alei Szucha - mówił Bodnar.
Szydło: to dążenie do pozbawienia Polski suwerenności
Krytycznie do wyroku TSUE odniosła się była premier w rządzie PiS Beata Szydło. Jak oceniła, jest to "uzurpacja i bezprawie".
"TSUE uznał, że polski Trybunał Konstytucyjny „naruszył zasady prawa Unii”, bo uznał wyższość zapisów polskiej Konstytucji nad prawem unijnym. To oczywista uzurpacja i bezprawie TSUE. Kilku unijnych sędziów nie może się stawiać ponad polskim systemem konstytucyjnym. Ci, którzy domagają się, żeby TSUE stał ponad polską Konstytucją, dążą do pozbawienia Polski suwerenności" - napisała na platformie X.
Autorka/Autor: mgk/ads
Źródło: tvn24.pl, Onet, PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24