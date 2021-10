Belka: to spuszczenie bomby atomowej na system prawny Unii Europejskiej

Ewentualne wyjście Polski z Unii Europejskiej było jednym z tematów programu "Fakty po Faktach" w TVN24. Sprawę komentował profesor Marek Belka. - Jest jednym wielkim kłamstwem porównywanie sytuacji, która zaistniała w naszym kraju do sytuacji na przykład w Niemczech - ocenił. Wypowiedział się także na temat wysokiej inflacji. Ta we wrześniu wyniosła 5,9 procenta.

Profesor Marek Belka, były premier i były prezes NBP, obecnie eurodeputowany w "Faktach po Faktach" w TVN24 pytany był o sytuację wokół prounijnych demonstracji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który opozycja i część opinii publicznej uznała za wstęp do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Przedstawiciele rządu i politycy PiS zaprzeczają wizji polexitu. Powtarzają, że podobne orzeczenia wydawały trybunały w innych państwach UE.

- Przede wszystkim jest jednym wielkim kłamstwem porównywanie sytuacji, która zaistniała w naszym kraju do sytuacji na przykład w Niemczech - skomentował. - Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe miał wątpliwości, czy pewne działania Europejskiego Banku Centralnego nie przekraczają traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W swoim orzeczeniu kilkakrotnie podkreślał, że prawo europejskie ma prymat nad prawem krajowym. W końcu sprawa została wyjaśniona - przypomniał.

Belka mówił dalej, że "można powiedzieć, że taka teza propagandowa, którą przesyła rząd do społeczeństwa, że my nie możemy być dyskryminowani, że przecież inne kraje też (tak orzekają - red.), to jedno, wielkie wierutne kłamstwo".