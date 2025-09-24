Logo strona główna
Polska

Gorąco w Sejmie. "Pan to się nie może powstrzymać, co?"

Marcelina Zawisza sejm
Zawisza: zrezygnowanie z 50 tysięcy rocznie to jednak duże zobowiązanie, prawda?
Źródło: TVN24
Na sali plenarnej doszło do nerwowej sytuacji, gdy Marcelina Zawisza (Razem) zarzuciła brak chęci wśród posłów do uregulowania kilometrówek. I wyliczała wydatki polityków koalicji rządzącej na ten cel. - Zrezygnowanie z 50 tysięcy rocznie to jednak jest duże zobowiązanie, prawda? - ironizowała. Odpowiedział jej marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Reporterzy "Czarno na białym" w cyklu materiałów w TVN24+ "Drogie posłanki, drodzy posłowie", pokazali, na co parlamentarzyści przeznaczają środki z publicznych pieniędzy. A to na przykład biura widmo, kilometrówki czy inne wydatki, które trudno powiązać z poselskimi obowiązkami.

W czasie środowego posiedzenia Sejmu do jednej z tych kwestii - kilometrówek - nawiązała posłanka partii Razem Marcelina Zawisza.

- Zdaje się, że w tej izbie są projekty trudne do uchwalenia, są prawie niemożliwe i są takie, których ruszyć się nie da. I jednym z nich jest kwestia kilometrówek - zagaiła. - Warto przypomnieć, że w tej izbie były wielokrotne zapewnienia, że kwestia kilometrówek zostanie uregulowana. Mamy kolejny odcinek pokazywania palcami, kto nadużywa kilometrówek ze wszystkich klubów i jak rozumiem, pan marszałek zwrócił się z pytaniem, czy ta sprawa będzie uregulowana - kontynuowała.

- Ale no cóż, chętnych do pracy pan nie znalazł, panie marszałku, bo zrezygnowanie z 50 tysięcy rocznie to jednak jest duże zobowiązanie, prawda? - ironizowała Zawisza.

Reakcja Sejmu na reportaże "Czarno na białym". Pytania do szefa kancelarii
Reakcja Sejmu na reportaże "Czarno na białym". Pytania do szefa kancelarii

Podkreśliła też, że "mieliśmy zobowiązanie pana premiera, że ureguluje to wśród ministrów". - I co widzimy? Henryk Kiepura, łącznie kilometrówka i wynajem samochodu - 102 tysiące, Paweł Bejda - prawie 86 tysięcy, Cezary Tomczyk - 81 tysięcy, Michał Gramatyka - 56 tysięcy i Robert Kropiwnicki - 54,7 tysiąca - wyliczała.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia próbował zasygnalizować, że jej czas na wypowiedź się skończył.

Posłanka kontynuowała mimo to i zwróciła się do ostatniego z wymienionych: - Panie pośle Kropiwnicki, pan to się nie może powstrzymać, co? Jeśli chodzi o pana, to warto przypomnieć, że również jest pan jednym z rekordzistów, jeśli chodzi o wykorzystanie lotów.

- Panie marszałku, uregulujcie to wszystko, bo sytuacja jest skandaliczna - dodała, mówiąc podniesionym głosem, gdy Hołownia również, już głośniej, zwracał się do niej słowami "dziękuję bardzo, pani posłanko".

Marcelina Zawisza sejm
Marcelina Zawisza sejm
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Hołownia: nie będę policjantem, odpowiadacie przed wyborcami

Po wypowiedzi Zawiszy głos zabrał Hołownia. - W sprawie kilometrówek, jak i w innych sprawach, moja ocena jest jasna. Jesteśmy, posłowie, osobami zaufania publicznego. Nam się powierza w ręce miliardy złotych, gdy głosujemy nad budżetem, a więc rozumiem, że oczekuje się od nas i ma się prawo oczekiwać, że również w tysiącach złotych będziemy tym majątkiem gospodarowali - mówił.

sejm 2
Hołownia: nie będę policjantem poselskim, odpowiadacie swoim sumieniem przed wyborcami
Źródło: TVN24

- Nie będę czuł się policjantem poselskim, który ma teraz państwa w jakikolwiek sposób zmuszać do tych czy innych zachowań. Wy odpowiadacie swoim sumieniem przed swoimi wyborcami. Jeżeli robicie - przepraszam, powiem to wprost - wałki na kilometrówkach albo na biurach poselskich, to was ludzie nie wybiorą w następnej kadencji. I każdy z nas ma tego pełną świadomość - kontynuował.

- Natomiast co do kilometrówek, podjąłem pewne prace dotyczące tego, żebyśmy uzyskali zgodę też w tej izbie, żeby był pewien limit, co do którego jest oczywiste, że trzeba się rozliczać fakturami. A będą też takie podróże poselskie, które będą podejmowane w terenie, w których naprawdę będzie trudno uzyskać pełną informację, bo będzie się jechało w dwa czy trzy miejsca. Taka jest specyfika wykonywania naszego mandatu - stwierdził.

Zapewnił, że jest za "wprowadzeniem limitu, do którego trzeba będzie rozliczać". - Ale decyzję zostawię w tej sprawie mojemu następcy i państwu, bo jesteście posłami. Bierzecie odpowiedzialność za warunki wykonywania swojego mandatu (...) . Jeżeli chodzi o kwestie kilometrówek i rozliczeń, każdy z was musi to wziąć na swoje sumienia. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. I pani posłanko, proszę o przyjęcie tego do wiadomości - podsumował.

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

