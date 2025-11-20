Logo strona główna
Polska

"Wydamy 100 milionów dolarów". Zapowiedź Sikorskiego 

Radosław Sikorski
Sikorski: Rosja celowo próbowała spowodować katastrofę kolejową.
Źródło: CNN
Wydamy 100 milionów dolarów na amerykańską broń, która zostanie przekazana Ukrainie - zapowiedział w CNN minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak przekazał wicepremier, decyzja ta jest częścią odpowiedzi na rosyjskie akty dywersji w Polsce.

W czwartek wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski udzielił wywiadu amerykańskiej stacji CNN, w którym komentował ostatnie akty dywersji na polskiej kolei.

- Staliśmy się ofiarą tego, że Rosja celowo próbowała spowodować katastrofę kolejową - mówił szef polskiej dyplomacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czy Nawrocki to nacjonalista? Wiceszef dyplomacji: tak, z całą pewnością

Czy Nawrocki to nacjonalista? Wiceszef dyplomacji: tak, z całą pewnością

MSZ wyznacza termin. Do tej pory Rosja musi zamknąć ostatni konsulat

MSZ wyznacza termin. Do tej pory Rosja musi zamknąć ostatni konsulat

Sikorski: 100 milionów dolarów na broń dla Ukrainy

W rozmowie z CNN Radosław Sikorski ocenił, że celem dywersji "ewidentnie było zabicie polskich obywateli". - Przez niekompetentne działanie oraz cud, pociąg nie został wykolejony - zaznaczył.

- Mieliśmy już wcześniej podpalenia, zamachy w innych krajach Unii Europejskiej, ale to była inna próba i wiemy, które konkretne służby zlecały to zadanie sprawcom, żeby spowodowali chaos i śmierć - dodał szef MSZ.

Wicepremier powiedział, że te działania są "zupełnie nie do zaakceptowania", a następnie ogłosił, że "właśnie podjął decyzję", która jest "część reakcji" na ostatnie incydenty: - Wydamy 100 milionów dolarów na amerykańską broń, która zostanie przekazana Ukrainie - zapowiedział.

Akty dywersji na polskiej kolei

W dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (województwo mazowieckie, powiat garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (powiat puławski w województwie lubelskim) w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jest nota o wydanie podejrzewanych o dywersję

Jest nota o wydanie podejrzewanych o dywersję

Prokurator krajowy w TVN24: jest wniosek o areszt dla dywersantów

Prokurator krajowy w TVN24: jest wniosek o areszt dla dywersantów

Prokuratura Krajowa wydała w środę postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm podejrzanym obywatelom Ukrainy, którzy zdążyli zbiec na Białoruś. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk poinformował natomiast, że prokuratorzy złożyli do sądu wnioski o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że białoruskiemu charge d’affaires została przekazana nota o wydanie podejrzanych. 

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: ms/ft

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychRosjaUkrainaWojna w Ukrainie
Kobiecy Punkt Widzenia

