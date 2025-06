"Nie podoba mi się to". Wicepremier o "bujdach" i braku melisy w koalicji

Gawkowski: nie podoba mi się to, że są politycy w koalicji, którzy mówią bujdy o zmianie premiera Źródło: TVN24

Gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 był wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica). Mówił o nastrojach w koalicji rządzącej po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

- Nie podoba mi się to, że są politycy w koalicji, którzy opowiadają bujdy o zmianie premiera, bo uważają, że to załatwią. To są jakieś bajki, które sobie wymyślają w social mediach, żeby zaistnieć. Jak to chcą zrobić, to niech pokażą, jakie mają plany, a nie chodzą i opowiadają - mówił Gawkowski.

- Nie podoba mi się, jak liderzy koalicji mówią za dużo albo piszą w mediach przed spotkaniami. Rekomendowałbym takim liderom jak Szymon Hołownia więcej melisy, spokoju i rozsądku w tym, co się mówi - uważa wicepremier.

- Jak idziesz na spotkanie, to najpierw idziesz na spotkanie i mówisz swoim koalicjantom, co chcesz zrobić, (...) a nie najpierw mówisz: "ja was szantażuję" - dodał.

Gawkowski: Hołownia nie wypił melisy przed napisaniem wpisu

W poniedziałek odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Następne odbędzie się w czwartek. Szef Polski 2050, marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta w pierwszej turze wyborów Szymon Hołownia w środę ujawnił na platformie X, jakie kwestie zamierza poruszyć podczas spotkania. "Rekonstrukcja rządu i odnowa w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło" - brzmi jeden z punktów.

Jutro spotkanie koalicyjne, to przedstawię liderom:



1️⃣ Rekonstrukcja rządu i odnowa w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło - nie ma powodu aby zwlekać.



2️⃣ Koalicja musi zobowiązać się do listy reform, które przeprowadzi jak najszybciej. Nasz pakiet to 5 kluczowych… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) June 4, 2025 Rozwiń