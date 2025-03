Wolta w sprawie Hołowni? "Jego start nie jest przesądzony"

Od naprawdę wysoko usytuowanego polityka Trzeciej Drogi usłyszałem absolutnie serio, że jeśli sondaże Szymona Hołowni będą wyglądały tak, jak wyglądają, to Trzecia Droga poważnie weźmie pod uwagę pomysł wycofania marszałka Sejmu - mówił "W kuluarach" Konrad Piasecki. Agata Adamek wskazywała, że jeśli lider Polski 2050 "dostanie mocno w kość" w wyborach prezydenckich, "to klub się prawdopodobnie rozsypie".

W programie "W kuluarach" w TVN24 dziennikarze rozmawiali m.in. o kulisach trwającej kampanii przed wyborami prezydenckimi i szansach kandydatów, jakie zarysowują się w sondażach.

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobywa głosy 34 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się kandydat PiS Karol Nawrocki (25 proc.), a na trzecim - kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen (17 proc.). Poza podium jest marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia - zagłosowałoby na niego 5 proc. badanych. Za nim kolejni kandydaci.

- Impas, w którym znalazła się kampania Szymona Hołowni, doprowadza do tego, że od naprawdę wysoko usytuowanego polityka Trzeciej Drogi usłyszałem absolutnie serio, że jeśli sondaże Szymona Hołowni będą wyglądały tak, jak wyglądają (...), to Trzecia Droga poważnie weźmie pod uwagę pomysł na wycofanie Szymona Hołowni z wyborów - przekazał dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.

Jak dodał, Trzecia Droga - którą tworzą Polska 2050 i PSL - mogłaby uznać, że "lepiej powiedzieć, że Hołownia (...) musi być marszałkiem Sejmu, że nie wiadomo, czy Włodzimierz Czarzasty będzie miał siłę, żeby przejąć od niego ten ster". - Więc (to - red.) jakieś honorowe wyjście z tej sytuacji by było - dodał.

- Podobną rzecz usłyszałem od sztabowców Szymona Hołowni - zaznaczył.

Wskazywał, że "tam naprawdę myśli się o tym, że jeśli do końca marca Szymon Hołownia nie chwyci drugiego, trzeciego oddechu w tej kampanii, to jego start w wyborach nie jest absolutnie przesądzony". - I bardzo różnie ta kampania Hołowni może się potoczyć. Aż do tego stopnia, że może zaniknąć i po prostu Szymon Hołownia nie wystartuje - dodał.

Adamek: jeśli Hołownia dostanie w kość, klub się prawdopodobnie rozsypie

Reporterka TVN24 Agata Adamek oceniła, że jeśli lider Polski 2050 "nie wystartowałby, czyli nie wystawił się na ten strzał - który będzie pewnie jednak strzałem, a nie sukcesem w wyborach prezydenckich - to może jakoś uda mu się zachować spójność klubu parlamentarnego".

- Jeśli tak się nie wydarzy, jeśli Szymon Hołownia rzeczywiście dostanie mocno w kość wynikiem, to klub się prawdopodobnie rozsypie. Bo już politycy Polski 2050 sądują Koalicję Obywatelską, nawet Lewicę - przekazała.

I chociaż - mówiła - "światopoglądowo wydaje się, że to Himalaje w stosunku do morza, to jednak są też takie rozmowy". Zauważyła przy tym, że wśród polityków "czasami poglądy i ideały schodzą na dalszy plan".

Hołownia w "pewnych politycznych tarapatach"

- Szymon Hołownia i jego sztabowcy - to widać i słychać w czasie publicznych wypowiedzi Szymona Hołowni - wybrali sobie teraz za cel Konfederację i próbują jednak z tego pakietu, z tej puli, którą teraz w sondażach ma Konfederacja, coś uszczknąć dla siebie i zabrać część tego poparcia - mówił z kolei reporter TVN24 Radomir Wit.

W jego opinii "wychodzą z założenia, że ono (poparcie - red.) rzeczywiście trochę przepłynęło od Trzeciej Drogi do Konfederacji".

Wit: Hołownia jest w pewnych politycznych tarapatach TVN24

Dziennikarz ocenił, że Konfederacja "przeanalizowała sobie te obszary, które stanowią zagrożenie" dla poparcia partii. - Tam, gdzie jest zagrożenie, tam, gdzie Konfederacja może być postrzegana jako partia radykalna, starają się tonować nastroje i ukrywać, a może nie eksponować niektórych poglądów i niektórych działaczy. A tam, gdzie się da znaleźć próbę dotarcia do mainstreamu, gdzieś środkiem, to właśnie to teraz eksponują i o tym mówią - kontynuował.

I wyjaśniał, że "stąd takie założenie, że mogli zabrać część poparcia Trzeciej Drogi, jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkami, z biznesem, kwestie wolnościowe, związane z przedsiębiorcami". - Stąd teraz działania Szymona Hołowni, który jest w pewnych politycznych tarapatach, powiedzmy to otwarcie. Bo przecież to na nim wisi cały projekt Polski 2050, pozycja w koalicji i jego polityczna przyszłość - dodał.

Autorka/Autor:akr/adso

Źródło: TVN24