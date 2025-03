"Jeśli Rafał Trzaskowski wygra wybory, będzie absolutne trzęsienie ziemi w rządzie"

Jak zastrzegła, nie wiadomo, "czy nie jest to scenariusz do lekkiego straszenia, ale jeśli Rafał Trzaskowski będzie prezydentem, Donald Tusk będzie chciał postawić pod ścianą koalicjantów". - Nawet kładąc na stół: jeśli wam nie pasuje ta moja układanka i to, co ja tutaj rozrysowałem, jak chcę poukładać na nowo rząd, Sejm, to ja jestem w stanie rządzić mniejszościowym rządem przy prezydencie Trzaskowskim - mówiła dziennikarka.