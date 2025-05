"Ponure doniesienia" o Nawrockim. Siemoniak: szafa, z której wypadają trupy

Siemoniak o poświadczeniu bezpieczeństwa dla Karola Nawrockiego Źródło: TVN24

Siemoniak mówił też, że "na pewno do wyborów nie będziemy podejmowali żadnych działań, nie mamy planu włączania Agencji (ABW - red.) w kampanię wyborczą". To nawiązanie do publikacji na temat tego, jak ABW sprawdzała przed kilkoma laty Karola Nawrockiego.

Jak wcześniej informował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński, w 2021 r. ówczesny szef "Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Wacławek (obecny doradca Prezydenta RP) podjął decyzję o wydaniu Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa" mimo "negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania" sprawdzającego Karola Nawrockiego.

Zapowiedź Mentzena

W drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca zmierzą się Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) i Karol Nawrocki (Prawo i Sprawiedliwość). W pierwszej turze Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 procent (6 147 743 głosy), a Karol Nawrocki 29,54 procent (5 790 762 głosy).

W pierwszej turze trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen (z poparciem 14,81 procent). Na kogo zagłosują jego wyborcy? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć na antenie TVN24 dr Kinga Wojtas, politolożka z UKSW. - My zupełnie nie wiemy, co zrobią jego wyborcy. To jest wielka niewiadoma - mówiła.

Sławomir Mentzen zapowiedział kilka dni temu, że w środę nagra podsumowanie swoich niedawnych rozmów z Nawrockim i Trzaskowskim. "Powiem, co z tym dalej zrobię" - przekazał.

