Druga tura przed nami, rekordowa frekwencja, kiedy ostateczne wyniki

Wyniki badania late poll przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos Źródło: TVN24

W niedzielę odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Z sondażu late poll Ipsos wynika, że za dwa tygodnie Polacy zdecydują, kto zostanie prezydentem: Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć o wyborach.

1. Będzie druga tura

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej i PiS Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich - wynika z sondażu exit poll Ipsos. Według tego badania, Trzaskowski dostał 30,8 procent głosów, Nawrocki - 29,1 procent.

Rafał Trzaskowski Źródło: Piotr Polak/PAP/EPA

Z najnowszego badania late poll Ipsos wynika, że Trzaskowski cieszy się poparciem 31,2 procent głosów, a Nawrocki - 29,7 procent.

Karol Nawrocki Źródło: PAP/Adam Warżawa

2. Wysokie poparcie dla polityków skrajnej prawicy

Zgodnie z sondażem late poll Ipsos, trzecie miejsce zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, zdobywając 14,5 procent głosów. Na kolejnym miejscu uplasował się zaś Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej, który uzyskał 6,3 procent głosów.

3. Rekordowa frekwencja

Według sondażu w pierwszej turze wyborów prezydenckich głos oddało 66,8 procent uprawnionych.

Dla porównania w 2020 roku frekwencja w pierwszej turze wyniosła 64,51 procent. Podobnie wysoką frekwencję odnotowano tylko raz – w 1995 roku, kiedy do urn poszło 64,7 procent obywateli. Wyższa frekwencja w wyborach prezydenckich była tylko dwa razy w drugich turach: w 1995 roku (68,23 procent) i 2020 roku (68,18 procent).

4. Przegrani o przekazaniu poparcia

Sławomir Mentzen stwierdził po opublikowaniu wyników sondażu exit poll, że jego wyborcy "to na szczęście, nie są worki ziemniaków i się ich nie przerzuca z miejsca na miejsce". - Natomiast, pomimo tego, zamierzam pomóc naszym wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze - zapowiedział polityk Konfederacji.

Adrian Zandberg, który według sondażu late poll uzyskał 5,2 procent głosów, odnosząc się do kwestii poparcia któregoś z kandydatów w drugiej turze wyborów prezydenckich, stwierdził: "wyborcy to nie jest puchar przechodni, którego jeden polityk może oddać innym politykom". - Wyborcy to są mądrzy ludzie, którzy mają swoje poglądy, swoje wartości i zgodnie z nimi będą głosować – dodał.

- Chcę powiedzieć ze swojej strony i wierzę, że taką decyzję podejmie też nasze środowisko polityczne, że musimy w drugiej turze dać szansę Rafałowi Trzaskowskiemu - powiedział z kolei Szymon Hołownia, który uzyskał 4,9 procent głosów według sondażu late poll.

Kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat pytana na antenie TVN24 o to, czy poprze w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego, powiedziała: "Bardzo chętnie spotkam się z Rafałem Trzaskowskim i porozmawiam z nim o tym, co jest ważne dla wyborców lewicy". - W drugiej turze szczególnie jest ważne dla Rafała Trzaskowskiego, żeby przekonał wyborców lewicy, że traktuje ich poważnie. Żeby pokazał im, że warto, żeby poszli do wyborów i żeby nie zostali w domu wtedy, kiedy trzeba będzie zabrać głos w drugiej turze - zaznaczyła.

5. Kiedy poznamy wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich

W niedzielę na wieczornej konferencji, podsumowującej głosowanie, szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak został zapytany, czy jest szansa na podanie pełnego wyniku głosowania w poniedziałek o godzinie 10, kiedy to rozpocząć ma się pierwsza poniedziałkowa konferencja Komisji. - Szansa zawsze jest, ale niestety chyba minimalna - powiedział Marciniak. - Wydaje mi się, że możemy być umiarkowanymi optymistami i raczej jutro, ale nie o dziesiątej - ocenił.