Wspólne mianowniki z Braunem i Mentzenem. Jakie u Trzaskowskiego, jakie u Nawrockiego?

Szynkowski vel Sęk o tym, co łączy PiS z Braunem: przywiązanie do suwerenności Polski

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki walczą w drugiej turze o głosy tych, którzy w pierwszej poparli innych kandydatów. W "Kropce nad i" w TVN24 Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) wskazywał na kwestie wspólne dla jego formacji i Grzegorza Brauna. Katarzyna Lubnauer (KO) mówiła z kolei o tym, co łączy postulaty Trzaskowskiego z poglądami wyborców Sławomira Menztena.

Kluczowe fakty: "Przywiązanie do suwerenności Polski" - to jedna z rzeczy, które zdaniem Szynkowskiego vel Sęka są wspólne dla PiS i Brauna.

Podejścia do przedsiębiorców, płatności gotówką, składka zdrowotna - między innymi te kwestie wymieniała Lubnauer, mówiąc o podobieństwach w podejściu do nich Trzaskowskiego i Mentzena.

Goście "Kropki nad i" mówili też o innych sprawach, które mogłyby przekonać elektorat kandydatów z pierwszej tury wyborów do oddania głosu na Trzaskowskiego lub Nawrockiego.

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. W drugiej, która odbędzie się 1 czerwca, zmierzą się kandydat KO Rafał Trzaskowski i kandydat PiS Karol Nawrocki. Kandydaci prowadzą więc intensywną kampanię wyborczą i walczą między innymi o elektorat kandydatów, którzy nie dostali się do drugiej tury. Wśród nich jest kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, a także Grzegorz Braun, którzy uzyskali trzeci i czwarty w kolejności wynik w głosowaniu.

O tym, co dwoje aktualnych pretendentów do urzędu głowy państwa łączy - lub nie - z Mentenem i Braunem, mówili w "Kropce nad i" w TVN24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski vel Sęk oraz wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

- Co łączy (z Braunem - red.)? Na pewno takie poczucie, które myślę, że wielu wyborców Grzegorza Brauna wyróżnia, że państwo nie spełniło wszystkich ich oczekiwań, że oni się czują odrzuceni przez państwo i wymagają w związku z tym wyjątkowego wsparcia i opieki ze strony państw. Też przywiązanie do suwerenności Polski - wymieniał Szynkowski vel Sęk.

Pytany o antysemickie stanowiska Brauna, poseł PiS odpowiedział, że "tutaj przechodzimy do kwestii, które mnie nie łączą i to na pewno mnie nie łączy".

- Na pewno nie popieram gaszenia świec chanukowych w Sejmie. To mnie na pewno z Grzegorzem Braunem mnie nie łączy. I też styl uprawiania polityki - dodał, podkreślając, że dla niego część zachowań Brauna "jest absolutnie nie do zaakceptowania".

"Nawrocki się łasi do Brauna"

Według Lubnauer "rzeczywiście widzimy, że Nawrocki się łasi do Brauna".

- Natomiast bardzo jednoznacznie Rafał Trzaskowski powiedział, że będzie rozmawiał z Mentzenem. Z Mentzenem, z którym łączą nas pewnie te rzeczy, które wiążą się na przykład z przedsiębiorczością - dodała. Jak mówiła, to "kwestia projektów regulacyjnych, których coraz więcej przyjmuje rząd, kwestia tego, że oczywistym dla nas jest to, że musi pozostać gotówka, dlatego że uważamy, że to jest kwestia bezpieczeństwa".

- Łączy nas z wyborcami Mentzena kwestia podejścia do przedsiębiorców, tego, że Rafał Trzaskowski mówi, że podpisałby obniżenie składki zdrowotnej, a Nawrocki zapowiada dość jednoznacznie, żeby to zawetował - dodała.

Jej zdaniem "łączy nas jeszcze jedna rzecz". - Przekonanie, że polscy żołnierze powinni pozostać w Polsce, że biorąc pod uwagę nasze zadanie, jakim jest obrona wschodniej granicy Unii Europejskiej, żaden polski żołnierz nie powinien wyjechać na Ukrainę - powiedziała.

