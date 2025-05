Będzie komunikat Biejat i Trzaskowskiego

Kucharska-Dziedzic: spodziewajmy się wspólnego komunikatu Trzaskowskiego i Biejat Źródło: TVN24

Jutro spodziewajmy się wspólnego komunikatu Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat - przekazała wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic w "Kropce nad i".

W poniedziałek poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów prezydenckich przeprowadzonych w niedzielę. W drugiej turze znaleźli się kandydaci Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,36 procent oraz Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki, który zdobył 29,54 procent głosów.

Należy spodziewać się, że ci pretendenci do Pałacu Prezydenckiego, którzy nie dostali się do drugiej tury, będą zachęcać swoich wyborców do zagłosowania na kogoś z pary Trzaskowski-Nawrocki. Tak zrobił jeszcze w trakcie niedzielnego wieczoru wyborczego Szymon Hołownia, który poparł kandydata KO. Sławomir Mentzen zapowiedział, że we wtorek ogłosi to, kogo poleca swojemu elektoratowi.

Będzie wspólny komunikat Magdaleny Biejat i Rafała Trzaskowskiego

W "Kropce nad i" w TVN24 wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic przekazała, że Magdalena Biejat spotkała się w poniedziałek z Rafałem Trzaskowskim. - Bo kluczowe nie jest to, jak zagłosuje elektorat lewicowy, bo to jest chyba oczywiste - nie ma bardziej antypisowskiego elektoratu niż elektorat Nowej Lewicy. Kluczowa jest mobilizacja. Wybory w Rumunii pokazały, że trzeba zmobilizować ten elektorat lewicowy - powiedziała.

- Więc jutro spodziewajmy się wspólnego komunikatu Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat - oznajmiła Kucharska-Dziedzic.

Wiceprzewodnicząca powiedziała, że rozmowa kandydatów dotyczyła tematów, które "są ważne dla elektoratu młodego i dla elektoratu kobiecego, żeby ten elektorat się zmobilizował i poszedł do wyborów za dwa tygodnie". - To są mieszkania, to jest praca na godziwych umowach, a nie na śmieciówkach. To są prawa kobiet, to są prawa człowieka - doprecyzowała.

