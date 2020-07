Kogo poprą kandydaci z pierwszej tury? Sztabowcy odpowiadają

"Na Rafała Trzaskowskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości"

- Zawsze bierzemy udział w wyborach, więc to oznacza w praktyce, że pójdziemy i zagłosujemy na Rafała Trzaskowskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości - powiedział Kobosko.

"Wszystko wskazuje na to", że Kosiniak-Kamysz zadeklaruje, na kogo odda głos

- To jest wybór cywilizacyjny. Wybór między tym, czy chcemy zmierzać na wschód, opuszczać Unię Europejską, czy chcemy być stabilnym państwem w centrum Unii z silną pozycją międzynarodową. To jest wybór między tym, czy szanujemy prawo, czy tego prawa nie szanujemy. To jest wreszcie wybór między tym, czy chcemy być wolnymi obywatelami, czy też zmierzamy do dyktatury - wyliczał.