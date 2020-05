Gdyby Rafał Trzaskowski albo Radosław Sikorski wygrali wybory prezydenckie, doszłoby do bardzo poważnych zakłóceń i sparaliżowania państwa - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do zmiany kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta.

Kaczyński: ani Trzaskowski, ani Sikorski nie nadają się na prezydenta

- One są z naszego punktu widzenia mniej więcej równoważne, to znaczy ani jeden, ani drugi z tych panów nie nadają się na stanowisko prezydenta Polski - ocenił Kaczyński.

Jego zdaniem, gdyby któryś z nich wygrał wybory i został prezydentem, "doszłoby do bardzo poważnych zakłóceń, do sparaliżowania państwa, ciężkiego sparaliżowania państwa".

"Nie daj Panie Boże, żeby ci ludzie mogli mieć jakiś poważny wpływ na cały kraj"

Pytany, czy Trzaskowski lub Sikorski mają szanse na lepszy wynik niż Kidawa-Błońska, ocenił, że to zależy od tego "czy tacy kandydaci jak pan Szymon Hołownia mają poparcie wynikające tylko i wyłącznie z tego, że pani Kidawa-Błońska nie spełniała nadzieli elektoratu Platformy Obywatelskiej, czy jest to uwarunkowane jakoś głębiej". - Wydaje mi się, że nie jest wykluczone, iż jest to uwarunkowane głębiej i jeśli tak będzie, ci panowie nie mogą liczyć na wiele - ocenił Kaczyński.

Kaczyński: Sąd Najwyższy należy radykalnie zmienić, także w sensie personalnym

- Jeżeli ktoś chce z tego wyciągać wnioski, a należy z takich rzeczy wyciągać wnioski, to ten wniosek może być tylko jeden. Trzeba tę instytucję, także w sensie personalnym, radykalnie zmienić. I to jedyne, co wynika z tego, co się w tej chwili tam dzieje - ocenił Kaczyński.