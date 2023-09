Prezes PiS przemawia, animator skryty za filarem steruje publicznością

czytaj dalej

Tak się niestety w historii źle złożyło, że tymi, którzy przeszkadzają, są najczęściej nasi sąsiedzi. I to zarówno ze Wschodu, jak i z Zachodu - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Szczecinie. Dodał, że "choć wydawało się w pewnym momencie, że nasze wejście do NATO, później do Unii Europejskiej, tę sytuację zmieni, to dziś już wiemy, że nie zmieniło".