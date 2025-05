Poseł KO zaskoczył wypowiedzią. "Nie do obrony"

W piątek debata prezydencka. Sztaby obu kandydatów komentują zasady

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

"Cóż szkodzi obiecać" - skwitował poseł Przemysław Witek, pytany o spełnienie przez Rafała Trzaskowskiego jednego z postulatów Sławomira Mentzena. Czy poniesie konsekwencje? - To jest niedopuszczalna wypowiedź - oceniła w rozmowie z tvn24.pl posłanka KO Dorota Łoboda.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

Sławomir Mentzen, który startował z ramienia Konfederacji i zajął trzecie miejsce w niedzielnej I turze wyborów, zaprosił Rafała Trzaskowskiego (Koalicja Obywatelska) i Karola Nawrockiego (popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość) do rozmowy na jego kanale w serwisie YouTube. Zaprezentował też ośmiopunktową deklarację, którą chce dać do podpisania obu kandydatom na prezydenta. Na tej podstawie jego zwolennicy - jak mówił - będą mogli wyrobić sobie zdanie ws. ewentualnego poparcia w II turze wyborów.

Wśród postulatów Mentzena znajduje się punkt o treści: "Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków". We wtorek w Polsat News poseł KO Przemysław Witek stwierdził, że Trzaskowski "zdecydowanie" może zgodzić się z tym postulatem.

- I co, nie wprowadzicie nigdy już żadnych podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? - dopytywała posła prowadząca program Agnieszka Gozdyra.

- Cóż szkodzi obiecać? - wypalił poseł Witek.

Słowa posła "nie do obrony". Co zrobi KO?

Wirtualna Polska w środę podała, że m.in. w związku z wypowiedzią posła KO jeszcze tego samego dnia zebrać ma się kolegium klubu parlamentarnego. Portal tvn24.pl skontaktował się z posłanką KO i członkinią sztabu Rafała Trzaskowskiego Dorotą Łobodą, która potwierdziła, że kolegium klubu się zbierze, ale będzie ono "rutynowe" i poruszona na nim będzie kwestia zbliżających się w Sejmie głosowań.

Jednocześnie posłanka Łoboba potwierdziła, że parlamentarzyści rozważają wyciągnięcie konsekwencji wobec Przemysława Witka i powiedziała, że "nie wyklucza", iż sprawa jego wypowiedzi zostanie podjęta podczas zebrania. Zaznaczyła przy tym, że żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. - To jest niedopuszczalna wypowiedź - dodała. Łoboda podkreśliła przy tym, że słowa posła nie odzwierciedlają stanowiska Rafała Trzaskowskiego oraz jego sztabu.

Przemysław Witek Źródło: Albert Zawada/PAP

Kandydat KO we wtorek na wiecu w Sosnowcu zapowiedział, że przyjdzie na spotkanie z Mentzenem. Podkreślił jednocześnie, że "nie gwarantuje, że cokolwiek podpisze, ale na pewno porozmawiamy szczerze". Zgodnie z wpisem Wioletty Paprockiej-Ślusarskiej, szefowej sztabu Nawrockiego, spotkanie ma się odbyć w sobotę 24 maja o godzinie 19.

Dorota Łoboda oceniła, że słowa wypowiedziane przez Witka są "nie do obrony" i powiedziała, że zrozumiała je jako "niefortunny żart".

Kim jest Przemysław Witek?

Przemysław Witek w 2023 roku po raz pierwszy startował w wyborach do Sejmu i jest to jego pierwsza kadencja w parlamencie. Polityk jest członkiem "zespołu do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości", któremu przewodniczy Roman Giertych.

Łoboda w rozmowie z nami oceniła, że Witek jest "pracowitym i rzetelnym posłem".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo