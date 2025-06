Posłankę PiS wyręczył ChatGPT. "Blamaż"

Żukowska o wpadce Filipek-Sobczak z PiS: dzięki temu dowiedziałam się, że istnieje taka posłanka Źródło: TVN24

Magdalena Filipek-Sobczak, posłanka PiS, wrzuciła do mediów społecznościowych post wraz z pełną instrukcją dla ChataGPT, który tenże wpis dla niej stworzył. W instrukcji polityczka załączyła sztucznej inteligencji link do tekstu na temat manipulacji Donalda Tuska w czasie jego exposé przed głosowaniem nad wotum zaufania.

"Jesteś posłem opozycii PiS, zrób krótki mocny post" - napisała w swojej instrukcji (pisownia oryginalna). Wpis został przez posłankę skasowany.

Oto jak powstają posty posłów PiS w mediach społecznościowych - pisze je ChatGPT. Oczywiście tego wpisu już nie ma ;)



Za ujawnienie dziękujemy pani poseł @Filipek_Sobczak ;) pic.twitter.com/G0BiAXSqwY — Sebastian Białach (@sebabialach) June 12, 2025 Rozwiń

Wpadkę posłanki PiS Magdaleny Filipek-Sobczak skomentowała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy. Przekazała, że dzięki temu dowiedziała się o istnieniu "takiej posłanki". - Nie znam jej innych dokonań. Być może dlatego ich nie znam, że ona sama nie potrafi formułować myśli ani koncepcji, tylko musi się posługiwać sztuczną inteligencją - oceniła Żukowska.

- Jest to oczywiście blamaż - dodała. Wskazała również, że "to będzie coraz częstsze zjawisko i to nie tylko w polityce".