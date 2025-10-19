Logo strona główna
Polska

"Był zaskoczony", choć wierzył w polski sąd. "To było bardzo ciężkie"

Fakty po faktach
Wołodymyr Żurawlow: byłem zaskoczony
Źródło: TVN24
Wołodymyr Żurawlow, którego sąd zwolnił z aresztu i odmówił jego ekstradycji do Niemiec, opowiadał w "Faktach po Faktach" o swojej sytuacji i co czuł, gdy usłyszał decyzję sądu. - Byłem zaskoczony - przyznał Ukrainiec podejrzanego o wysadzenie Nord Strem.

Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił w piątek wydania władzom niemieckim Wołodymyra Żurawlowa, podejrzanego o wysadzenie Nord Stream. Uchylił też obywatelowi Ukrainy areszt i nakazał niezwłoczne zwolnienie. Sędzia Dariusz Łubowski wyjaśnił, że przedmiotem postępowania nie jest ustalenie, czy ścigany dopuścił się zarzucanego mu przez stronę niemiecką czynu, a jedynie czy czyn ten może stanowić podstawę do wykonania europejskiego nakazu aresztowania.

Żurawlow oraz jego obrońca, mecenas Tymoteusz Paprocki byli w niedzielę gośćmi "Faktów po Faktach" w TVN24.

Ukrainiec był pytany o to, co czuł, gdy ogłaszano wyrok. - Byłem zaskoczony - przyznał. Utrzymywał przy tym, że jest niewinny, dlatego - jak mówił - wierzył w to, że sąd musiał orzec na jego korzyść.

"To było bardzo ciężkie"

Mówiąc o sytuacji, w jakiej się znalazł, przekazał, że "to było bardzo ciężkie dla niego" oraz jego rodziny. - Bo mam trójkę dzieci i żona zostaje sama z wszystkimi tymi problemami, które są. Do tego dochodzą problemy męża - mówił.

Podkreślał też, że obecnie "Polska jest jego domem". - Tu mieszkam, tu mieszka moja rodzina, prowadzę tu biznes - wyliczał.

Żurawlow odniósł się też do oskarżeń pod jego adresem - o wysadzenie rurociągu na głębokości 80 metrów w morzu.

Na pytanie, czy - ponieważ zajmuje się nurkowaniem - mógłby zejść do takiego poziomu, odpowiedział: - To jest już taka porządna głębokość, na której nigdy nie nurkowałem.

Adwokat: do tego jest bardzo dużo argumentów

Mecenas Paprocki mówił zaś, że "żaden obywatel Ukrainy za działania przeciwko Rosji nie może być ścigany na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej". - I do tego jest bardzo dużo argumentów i w prawie polskim, i w prawie międzynarodowym - dodał.

Jak mówił, "sąd wskazał, kto jest agresorem, kto jest ofiarą". Ocenił też, że "prawo zawsze powinno stać po stronie słabszych". - Więc skoro Ukraina jest krajem, który jest zaatakowany i są prowadzone różne działania wojenne, to trudno, żeby obywatele Ukrainy potencjalnie z tego tytułu mogli być ścigani na terenie Europy. Bardzo dobra decyzja polskiego sądu - powiedział.

Mecenas Paprocki: prawo zawsze powinno stać po stronie słabszych
Paprocki mówił też, że "każdy polski sędzia, który rozpoznawałby tą sprawę, musiałby bardzo mocno zastanowić się nad tym, jak rozumieć prawo międzynarodowe".

Według niego sędzia Łubowski, który orzekał w tej sprawie, to w warszawskim sądzie okręgowym "najbardziej doświadczony sędzia, jeżeli chodzi o kwestie prawa europejskiego i międzynarodowego, bo zajmuje się na co dzień orzekaniem w zakresie europejskich nakazów aresztowania czy ekstradycji".

Mówił też, że ta decyzja to "jedno z ważniejszych orzeczeń dla polskiego wymiaru sprawiedliwości". Jednocześnie - wskazywał - "duże poruszenie ten wyrok i to postanowienie wywołało w Europie". - Dostałem dziesiątki pytań i maili od prawników z różnych krajów Unii Europejskiej z pytaniem, jaka była argumentacja, czy można się od tego odwołać. Myślę, że oczy, jeżeli chodzi właśnie o rozumienie prawa, na pewno na Polskę w piątek były zwrócone - dodał mec. Paprocki.

Wysadzenie Nord Stream

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego. 49-letni Żurawlow twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem, i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

